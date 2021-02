Emre e Leyla si sposano/ Matrimonio lampo a Daydreamer dopo il “fidanzamento” di Can Yan e Demet Özdemir

Matrimonio lampo tra Emre e Leyla nella puntata serale di Daydreamer – Le ali del sogno in onda oggi, martedì 9 febbraio, in prima serata su canale 5. Innamorati e desiderosi di stare insieme, Emre e Leyla decidono di coronare il loro amore con un matrimonio organizzato all’improvviso. Pur avendo paura della presenza di Huma che non vede di buon occhio l’unione tra Can e Sanem, ma anche tra Emre e Leyla, quest’ultima decide di accettare la proposta di Emre e di sposarsi all’insaputa dei genitori. La coppia, così, comunica la notizia solo a Can e Sanem quando sono già sul posto in procinto di diventare marito e moglie. Can e Sanem si precipitano da Emre e Leyle e lo stesso fanno Huma e Mevkibe decise ad impedire il matrimonio. Le due mamme, però, arrivano troppo tardi: Emre e Leyla sono già marito e moglie.

EMRE E LEYLA SONO MARITO E MOGLIE

Emre e Leyla si sono sposati coronando così il loro amore. La notizia causa un malore a Huma e Mevkibe che finiscono in ospedale. Messe di fronte al fatto compiuto, le due mamme decidono di mettere alla prova gli sposi. Huma decide di far trasferire la coppia nella propria casa in modo da poter insegnare a Leyla come assolvere i compiti che spettano alla moglie di un uomo che occupa una posizione importante in società. Mevkibe da una lista a Leyla legata agli impegni tradizionali di una giovane moglie. Fino a quando non avranno assolto tutti i compiti, essendosi sposati di nascosto, non potranno partire per il tradizionale viaggio di nozze. Emre e Leyla, così, decidono di chiedere l’aiuto di Can e Sanem.



