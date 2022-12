Emy Buono, aggredita da una hater/ “Forse mi aveva già puntata dai social”

Emy Buono aggredita da una sua hater

Emy Buono ha raccontato sui social un fatto sgradevole che ha vissuto in prima persona durante una serata in discoteca. L’influencer ha pubblicato nelle sue storie di Instagram una foto che ritrae la sua mano piena di sangue e in un video ha spiegato ai suoi followers cosa è successo: “Una mia hater mi ha aggredita! Io mi divertivo e ridevo con i miei amici, una ragazza si è impressionata… non la conoscevo. Mi ha spinto da dietro come un uomo, sono caduta e mi sono fatta male. Sono rimasta scioccata. Non ho reagito perché le discussioni non mi interessano, però stiamo veramente a pezzi”. Emmy ha anche scritto: “In più conosceva il mio nome quindi. Mi sorge il dubbio che potesse già avermi puntata dai social”.

Emy Buono mette in guardia i suoi fan

Nella stori successiva Emy Buono ha mostrato la foto della mano gonfia e livida e ha scritto: “Mi viene una domanda da porre a queste persone che escono già con l’obiettivo di fare a botte. Sapete che oggi ci siamo e domani chi sa? Perché vivere con rabbia e gelosia”. L’ex fidanzata di Denis Dosio ha tranquillizzato i suoi fan sul suo stato di salute, ma li ha anche messi in guardia: “Pensavo che gli haters si limitassero a commentare solo sui social. Dobbiamo stare molto attenti, cari ragazzi e ragazze!”. A novembre Emy Buono aveva annunciato la fine della sua relazione con Denis Dosio, nata tra le mura de La Pupa e il Secchione. I motivi della rottura? Distanza e gelosia, ha spiegato l’influencer: “Non avrei mai voluto annunciare questo! Cerco di distrarmi viaggiando e facendo tante cose ma purtroppo non è per niente un buon periodo per me! Ora mi assenterò per un po’ dai social, devo riprendermi!”.

