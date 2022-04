Emy Buono/ Alessandro De Meo e la scelta definitiva a La Pupa e il Secchione Show

Emy Buono è uno dei protagonisti de La Pupa e il Secchione Show che ha attirato su di sè le attenzioni del pubblico a casa, ma anche dei giudici in studio. Giovane e bella, la napoletana Emilia ha conquistato veramente tutti con il suo carisma, anche la D’Urso è molto entusiasta. È stata scelta in via definitiva di Alessandro De Meo, che per poter continuare il reality ha dovuto esprimere le sue preferenze nella troppia e mettere da parte Asia Valente che ha dovuto accaparrarsi un altro secchione. Tra le due era nata una vera e propria faida, la rivalità delle due pupe era infatti emersa sin dall’inizio del reality a causa delle differenti personalità delle ragazze. La troppia aveva affrontato le precedenti puntate con grinta e coraggio, rischiando anche l’eliminazione, dovendosi sfidare a colpi di domande con un’altra coppia in gara. I tre erano riusciti anche a vincere la seconda puntata, nonostante le discussioni createsi nel trio durante le settimane.

Alessandro infatti ha preso una sbandata per la campana, che però pare secondo il gossip innamorata di Denis. Il triangolo amoroso tra Emy, Denis e Nicole, che Alex Belli ospite del reality ha cercato di avere delle risposte da parte del ragazzo. Denis confessa di voler prendere tempo, ma i video che vanno in onda lo vedono in atteggiamenti intimi con Nicole, passeranno infatti la notte insieme nel letto love. Emy a questo punto, delusa dal comportamento di Denis, afferma di non voler avere nulla a che fare con il ragazzo in futuro. La ragazza sembrava aver perso la testa per il tiktoker, ma ora sembra aver fatto un passo indietro a causa delle riserve di Denis. Vedremo nelle prossime puntate cosa succederà. I fan sono infatti curiosi di sapere se questo flirt può trasformarsi in qualcosa di più concreto, non resta che aspettare!

Emy Buono, il balletto a La Pupa e il Secchione fa il giro del web

Emy Buono è sicuramente stata in grado di attirare l’attenzione del pubblico de La Pupa e il Secchione Show per un suo balletto piuttosto acceso. Il passato da cubista ha sicuramente fatto il suo in quanto questa splendida ragazza napoletana non ha bisogno di lezioni di sensualità da nessuno. La cosa curiosa è che anche chi non segue la trasmissione ha visto quel momento, diventato in poco tempo virale e ricondiviso tantissimo sui social. Non è mancata poi la solita ironia con chi ha voluto creare dei simpatici meme per commentare il momento o magari per parlare di attualità con un’assonanza a volte un po’ troppo superficiale ma comunque divertente.

Il suo fisico mozzafiato era già stato notato dal pubblico dei social visto che il suo profilo, emy_buono_, era già seguitissimo prima dell’inizio del programma condotto da Barbara D’Urso. Questo però le ha permesso uno scatto in alto decisamente interessante tanto da raggiungere i 100mila followers. E dire che sicuramente la sua precedente esperienza televisiva aveva provato a portarla in un contesto totalmente diversa, l’avevamo infatti vista in Ti spedisco in convento. Il programma di Discovery+ si poneva l’obiettivo di chiudere dentro un convento delle ragazze dedite alla vita mondana e quindi costrette a vivere un’involuzione probabilmente impossibile da concepire prima.











