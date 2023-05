Emy Buono choc: “Spogliarello per il Napoli? Mi sono sentita stuprata!”/ “Baciato e toccato il cul*…”

Emy Buono, sfogo choc dopo lo spogliarello per lo scudetto del Napoli: “Mi sono sentita stuprata”

Giovedì 4 maggio, a festeggiare lo scudetto del Napoli tra le strade della città, c’era anche Emy Buono. L’ex pupa, accompagnata da Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano, ha deciso di spogliarsi in pubblico, così come fatto per scommessa da molti volti dello spettacolo in occasione dei festeggiamenti. I video e le foto dello spogliarello di Emy sono stati da lei postati su Instagram; eppure, a qualche giorno di distanza dai festeggiamenti, Emy torna sull’argomento con uno sfogo shock.

Emy è apparsa sui social per sfogarsi e lamentarsi del comportamento di alcuni tifosi del Napoli. “Ciao, come state? Io oggi abbastanza meglio. – ha esordito su Instagram in una story, spiegando – Sono stata abbastanza triste in questi giorni dato tutte critiche che ho ricevuto. Ma anche riguardando tutti i video che ho guardato.”

Emy Buono: “Mi sono denudata ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto”

È dunque entrata nel merito del suo sfogo, facendo una dichiarazione molto forte: “Mi sono sentita stuprata, praticamente. Perché è vero che mi sono denudata, ma non è che ho voluto dare il mio corpo in pasto alle persone.” E ha dunque proseguito: “Io volevo soltanto divertirmi e mi è sembrato eccessivo l’atteggiamento delle persone: baciandomi e toccandomi il cu*o. Infatti mi sono fermata un attimo e mi sono presa dei giorni di tempo per parlarne con voi”. Su Instagram, Emy ha poi condiviso video e immagini in cui gira in costume in Brasile o balla nella folla, senza ricevere alcun tipo di attenzione molesta: “È in Italia che siamo arretrati”, è stata perciò la sua conclusione.

