Emy Buono e Denis Dosio, scatta il bacio./ È amore o…

Nel corso della puntata di martedì 26 aprile, la conduttrice Barbara D’Urso manda in onda un video in cui diversi concorrenti attaccano Maria Laura. Oltre a Mila e Asia, anche Emy Buono dice la sua sul rapporto tra Maria Laura e Paolo Brosio, sostenendo che la ragazza ha intrapreso una relazione con Brosio solo per andare in televisione. In studio, Maria Laura si dice molto delusa dai commenti di Emy poiché non glieli ha mai detti in faccia. Durante la diretta, Barbara D’Urso introduce un altro argomento molto caldo, che ha per protagonisti Emy e Denis: tra i due sembra sia finalmente scoccata la scintilla. Nel video viene mostrato un momento di tensione tra i due ragazzi poiché Emy ha deciso di trascorrere del tempo con Gianmarco per vedere una reazione da parte Denis, che tuttavia si dice spaventato e deluso dall’atteggiamento della pupa.

Denis Dosio e Emy Buono stanno insieme?/ Beccati a Pozzuoli ma...

Tra i due però l’attrazione è molta e Denis organizza una caccia al tesoro per avvicinarsi a lei. Alla fine, tra i due ragazzi, inevitabilmente, scocca il bacio tanto atteso e sembra che siano pronti a intraprendere una relazione. Terminata la clip, Emy corre tra le braccia di Denis e gli dà un bacio. Nel frattempo, Barbara D’Urso chiede ad Alessandro, il secchione di Emy, cosa ne pensi e, nonostante l’interesse iniziale per la pupa, quest’ultimo si dice molto contento per loro. La puntata di martedì 26 aprile si conclude al meglio per Emy poiché, grazie alla classifica, accede direttamente alla finale del programma insieme al secchione Alessandro. Durante le nomination, Emy e Alessandro danno il loro voto alla coppia con cui hanno legato di meno, ossia Aristide ed Elena.

Emy Buono e Denis Dosio stanno insieme/ "Mi fa battere il cuore", poi arriva il bacio

Emy Buono e Denis Dosio, il video che ufficializza la loro relazione

Dopo aver puntato gli occhi su due pupe, Denis Dosio si è riavvicinato alla ragazza nonostante quest’ultima è stata gelosa del suo bacio con Nicole Di Mario. La situazione ha preso una piega diversa dopo l’eliminazione di quest’ultima da La Pupa e il Secchione Show. Il pubblico ha avuto modo di vedere cosa è successo tra la 24enne napoletana e l’influencer. La conduttrice ha rotto il silenzio così: “Voi sapete che Denis ha fatto una scelta, la volta scorsa ha dormito una notte con Nicole, c’è stato un bacio sotto le coperte”. Barbara D’Urso si è collegata con la ex pupa, chiedendole se le manca il 21enne, ma lei ha fatto la stessa domanda al pupo che ha risposto: “Così mi metti in difficoltà, manchi a tutta la casa, tranne a Emy”.

Denis Dosio/ "Se avrò una donna nella mia vita, la voglio come mia madre"

L’influencer ha approfondito la conoscenza della 24enne, che non ha nascosto un dubbio: “Cosa avete fatto sotto le coperte?”. L’ex pupa ha detto la sua: “Quando il gatto non c’è i topi ballano”, e la risposta della napoletana è stata: “Si è avvicinato lui a me”. La ex concorrente l’ha provocata: “Tu hai detto che saresti stata la ruota di scorta!”. La 24enne ha però ammesso: “Infatti io non l’ho baciato, sono andata a cena, basta!”. Denis Dosio non si sta però tirando indietro e confessa di essere attratto da Emy. Intanto, è apparso in queste ore un video in cui si vede chiaramente Denis Dosio passeggiare con Emy a Pozzuoli, in provincia di Napoli. Il video è stato postato da Deianira Marzano nelle storie Instagram.











© RIPRODUZIONE RISERVATA