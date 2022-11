Emy Buono e Denis Dosio si sono lasciati/ Lei “Sto malissimo, piango tutto il giorno”

Emy Buono e Denis Dosio si sono lasciati

Storia finita tra Emy Buono e Denis Dosio. A confermare tutto è stata la stessa Emy che ha svelato i motivi dell’addio in un’intervista rilasciata ai microfoni di Pipol Gossip. “Purtroppo tra me e Denis Dosio è finita. Te lo dico con le lacrime agli occhi. La verità è che siamo due orgogliosi del cavolo, che non fanno altro che sfidarsi a vicenda tutto il giorno. È una guerra, non ci fidiamo abbastanza“, ha raccontato la Buono.

Denis Dosio: "Giaele De Donà? Sta facendo un po' di cucaracha sotto le coperte"/ "Non so se il marito Brad…”

Emy racconta che la rottura non è stata causata da un motivo in particolare, ma da un periodo difficile che ha affrontato con Denis durante il quale non sono riusciti a vedersi come avrebbero voluto. La decisione di essersi lasciati è così stata reciproca: “Ci siamo lasciati reciprocamente forse. Diciamo che la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato un viaggio a Parigi“, ha svelato ancora Emy.

Denis Dosio, incendio Rimini partito da casa sua/ "Ho rischiato grosso, un disastro…"

Emy Buono e Denis Dosio: ecco perchè si sono lasciati

Emy Buono e Denis Dosio avrebbero dovuto trascorrere insieme qualche giorno a Parigi. A causa di alcuni impegni lavorativi di Denis, però, tutto è saltato ed Emy ha deciso di regalare il biglietto ad una fan che la segue da sempre. La scelta della Buono di partire ugualmente per Parigi avrebbe così scatenato la frattura. “Qualche settimana prima della partenza noi ci ritroviamo nuovamente a litigare per gelosia, e qualche giorno prima lui mi manda un vocale su whatsapp e mi dice: “Non verrò a Parigi, ho trovato un nuovo business e avrò nuovi impegni. Non vengo, ma ti rimborso i soldi che hai speso”. In quel momento volevo morire”, ha raccontato Emy.

Denis Dosio e Emy Buono, vaccino in ospedale per morso della scimmia?/ "La verità..."

“Io ho scelto di andarci ugualmente, e ho regalato il biglietto di viaggio a una mia fan che mi segue da sempre su Instagram. Ovviamente non mi sono fatta rimborsare da lui, ma l’unica cosa che mi è rimasta ancora adesso è il dolore. Sto malissimo. Piango tutto il giorno. Se tornerei con lui? Sì, anche adesso”, ha concluso.













© RIPRODUZIONE RISERVATA