Emy Buono e Denis Dosio stanno insieme/ “Mi fa battere il cuore”, poi arriva il bacio

È ufficialmente nata una coppia a La Pupa e il Secchione show e non parliamo di concorrenti. È nata una storia d’amore che ha come protagonisti Denis Dosio ed Emy Buono. I due si sono corteggiati a vicenda per qualche settimana ma la svolta è arrivata solo questa settimana quando, in villa, tra i due è scoccato il primo bacio. Denis Dosio ha capito di essere pazzo di Emy ed è per questo che ha deciso di organizzarle una caccia al tesoro alla fine della quale ha voluto dichiararle i suoi sentimenti. “Mi fai battere il cuore”, ha ammesso Denis alla fine della caccia al tesoro, stampandole sulle labbra un appassionato bacio.

Emy e Dosio stanno insieme: la conferma a La Pupa e il Secchione show

“Ma state insieme, siete una coppia quindi?” ha chiesto Barbara D’Urso in studio, “Si” ha ammesso, non senza imbarazzo, Denis. Felicissima, Emy ha lasciato la sua postazione per gettarsi tra le braccia della sua dolce metà di fronte a tutti, anche a Nicole Di Mario con la quale Denis ha avuto un breve flirt prima che fosse eliminata da La Pupa e il Secchione show.

