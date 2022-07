Emy Buono: “Il Grande Fratello Vip? Lo farei subito”/ L’ex Pupa pronta a stuzzicare…

Emy Buono al Grande Fratello Vip 7?

Emy Buono si candida per entrare nella casa del Grande Fratello Vip 7. L’ex concorrente de La pupa e il secchione show 2022 che, all’interno della casa ha trovato l’amore in Denis Dosio, nel corso di un’intervista rilasciata ai microfoni di Pipol Gossip, oltre a replicare a Paola Di Benedetto per le dichiarazioni fatte da quest’ultima nei confronti di Denis Dosio, ha parlato anche delle proprie aspirazioni lavorative. Influencer e con l’esperienza televisiva ne La pupa e il secchione, Emy ha ammesso che le piacerebbe continuare a lavorare in tv.

In particolare, l’ex pupa accetterebbe volentieri di partecipare come concorrente al Grande Fratello Vip 7 che tornerà in onda a settembre e che porterà nella casa nuovi concorrenti che potrebbero restare anche fino a maggio.

Emy Buono lancia un messaggio ad Alfonso Signorini. “Beh, il GF Vip lo farei subito. Non immagini che guai che farei lì dentro. Farei impazzire tutti, non darei tregua a nessuno”, ha detto l’ex Pupa ai microfoni di Pipol Gossip a cui ha svelato che, se dovesse entrare, non vorrebbe con sè il fidanzato Denis Dosio che ha già partecipato al reality, ma perchè non vorrebbe il fidanzato? “Così posso fare la cretinetta con altri uomini e sentirmi libera di stuzzicare i “vipponi”, ha aggiunto.

“Se lo amo? Certo, molto. Io sono identica a lui. Credo di essere la sua versione femminile. Mi ci rivedo tantissimo. E siamo anche due pazzi che non hanno bisogno di finti perbenismi per piacere al pubblico”, ha poi precisato.

