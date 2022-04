Emy Buono è una brunetta peperina che ha dimostrato un certo caratterino ma anche dolcezza e empatia fin dal primo momento a La Pupa e il Secchione Show. Nella prima puntata le è stato assegnato come compagno il pupo Alessandro ma non in esclusiva, ha dovuto infatti destreggiarsi per sconfiggere la sua avversaria diretta, Asia Valente e accaparrarsi il ruolo di pupa ufficiale. La giuria l’ha difesa e incoraggiata fin da subito dimostrando una preferenza nei suoi confronti rispetto alla sua diretta avversaria e anche Alessandro non ha mai nascosto una certa attrazione, poi smorzata dall’attrazione nata tra Amy e il pupo Denis Dosio.

Mila Suarez e Gianmarco Onestini, flirt rovinato dall'arrivo di Edoardo Baietti?/ Nasce la troppia...

Nel corso della sesta puntata si è presentata nei panni della pupa insidiosa, ovvero di una pupa che nel corso della settimana ha cercato di conquistare l’attenzione dei secchioni per essere poi scelta da almeno uno di loro e rientrare in gioco. Il 19 aprile, dopo attenta riflessione i quattro uomini si sono espressi e Alessandro, il suo primo secchione, l’ha scelta a discapito della pupa Maria Elena.

Asia Valente, altro che crisi con William/ "Mi manca molto il mio ragazzo, è un mese che non limono"

Emy Buono “Io sono nata Pupa. Sono la Pupa perfetta”

Emy Buono ha dichiarato: “Io sono nata Pupa. Sono la Pupa perfetta”, si espone senza problemi ma al tempo stesso mantiene una certa privacy. Infatti non ha rilasciato al momento particolari dichiarazioni sulla sua partecipazione al reality La Pupa e il Secchione Show. Nelle prime puntate è stata una delle beniamine del pubblico che però pare aver mal digerito la sua notte con Gianmarco, motivo di lite con Dosio. Essendo portatrice di immunità Emy ha garantito al suo secchione Alessandro l’accesso alla semifinale e le sue probabilità di vittoria sono salite perché il giovane Di Meo è uno dei secchioni più amati grazie alla sua spontaneità e naturalezza.

Francesco Chiofalo/ In crisi con Drusilla Gucci dopo le avances di Malena

Nel corso delle prossime puntate la cubista non smetterà certo di sorprenderci e sarà interessante scoprire se veramente, come da lei dichiarato, riuscirà a far emergere il meglio di Alessandro perché solo lei sà dargli quell’appoggio e quella fiducia in sè stesso di cui il giovane pare avere bisogno. Potrebbero esserci colpi di scena anche nel suo rapporto con Denis che, deluso e amareggiato, nell’ultima puntata non si è dimostrato particolarmente comprensivo nei suoi confronti.











© RIPRODUZIONE RISERVATA