Emy Buono, la nuova vita in convento: “Prego e sono in pace”/ “Ho capito che posso fare a meno del sess*”

Emy Buono si ritira in convento dopo aver chiuso con OnlyFans: “Vivrò l’estate qui”

Solo pochi giorni fa Emy Buono annunciava la chiusura del suo profilo su OnlyFans, dicendosi pentita di averlo aperto. Nella stessa intervista l’ex pupa rivelava di volersi ritirare in convento per ritrovare se stessa. Passato qualche tempo da quell’ammissione scopriamo che Emy oggi sta realmente vivendo in un convento. A seguirla, come rivela il Corriere della Sera, sono la Madre Superiora della Congregazione delle Suore Oblate del Bambin Gesù, suor Daniela, e la sua guida spirituale, suor Analia.

È proprio al Corriere che Emy racconta come sta oggi: “Il mese scorso ho chiuso il mio profilo OnlyFans. Ho detto addio ai miei diecimila abbonati. Ho capito che posso fare a meno del sesso se non c’è anche l’amore. – ha spiegato – E ho deciso di vivere questa fine estate qui, dalle mie amiche suore, nel loro convento di Sorrento. Ho bisogno di un po’ di pace. Di un po’ di serenità che solo questo posto, tra i limoneti e il mare, mi dona. Ho bisogno di dimostrare a me stessa che può esserci una nuova Emy Buono“.

Emy Buono, la nuova vita dell’ex pupa: “Sono in pace con me stessa”

L’alloggio è quello tipico di un convento: “Nella mia il televisore non funziona – ha raccontato Emy – Ma non fa niente. Prego anch’io: anche se non so esprimermi su Dio, credo nelle anime e che ci sia il bene e il male. E devo dire che già questa notte, col quadro della Madonna sopra la testata del lettino, ho dormito così bene, così in pace con me stessa, come non mi capitava da tempo”.

Emy Buono sa che ora tutto dipende da lei: “Fino a quando non ci si sbatte contro con la propria testa, non si capisce che non tutti i modi sono leciti e giusti per guadagnare dei soldi. Mia mamma mi aveva avvertito. Ma io ho dovuto capire che cos’è l’amore prima di darle ragione. A lei come a suor Daniela e suor Analia, la mia vera confidente: lei sa davvero tutto di me, ma non mi giudica mai. Dice che ora tutto dipende da me”.

