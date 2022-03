Emy Buono, La Pupa e il Secchione Show/ La cubista ha conquistato con il suo lato B Alessandro De Meo?

Emy Buono è una delle protagoniste di La Pupa e il Secchione Show: la cubista si contende un posto da concorrente con Asia Valente al fianco di Alessandro De Meo. Il trio questa settimana ha vissuto insieme, ma soltanto una delle due pupe potrà proseguire il proprio percorso nel programma televisivo condotto da Barbara D’Urso.

In occasione della prima puntata la partenopea ha già fatto discutere, tra balli sensuali e carattere non poco esuberante. La ragazza si è presentato con addosso un trench fucsia e subito la conduttrice ha temuto al pensiero di cosa potesse nascondere la giovane. È per questo motivo che, tra le urla del pubblico, la cubista si è tolta il soprabito, mostrando un mini dress bianco e svelando un tatuaggio piuttosto grande sulla coscia. Non è, tuttavia, finita qui. Prima di far scendere il secchione, infatti, la giuria ha voluto verificare che Asia Valente ed Emy Buono fossero delle vere pupe. A prendere la parola è stato Federico Fashion Style, che ha chiesto ad Emy chi sia il presidente della Repubblica. La ragazza ha dato una risposta sbagliata e, sotto le risate generali, è intervenuta, Asia dando la risposta giusta. Alla domanda successiva, poi, entrambe hanno risposto correttamente.

Emy Buono a La Pupa e il Secchione Show: sarà lei la scelta di Alessandro De Meo

Dopo una breve interrogazione, Emy Buono ha potuto conoscere il suo Alessandro De Meo, ovvero colui che dovrà scegliere tra lei e Asia Valente nella prossima puntata di La Pupa e il Secchione Show. Per conquistarlo le due ragazze si sono cimentate in una danza. La cubista ha improvvisato una gara di twerk per conquistare tutti, lanciandosi sul palco con Pem Pem. Da subito ha coinvolto il secchione, iniziando a ballare con lui in modo sensuale. Fin troppo provocante, tanto da far intervenire Barbara D’Urso.

Ad apprezzare piuttosto è stato il membro della giuria Federico Fashion Style, che si è alzato addirittura in piedi per applaudire. Il parrucchiere più famoso d’Italia preferisce nettamente la cubista. La ragazza viene ad ogni modo salvata insieme ad Asia Valente e Alessandro De Meo: come rivelato dalla busta shock formeranno momentaneamente un trio, vivendo insieme in villa. Il secchione adesso dovrà fare una scelta: Asia o Emy?











