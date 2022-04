Emy Buono/ “Quasi innamorata” di Denis Dosio…

Sin dalla prima apparizione di Emy Buono abbiamo tutti potuto notare il suo bellissimo fisico e la sua bellezza, poi però nel corso delle puntate de La Pupa e il Secchione Show abbiamo visto anche che è una ragazza molto dolce e genuina, una tipica napoletana. Inizialmente era in coppia con Alessandro e Asia, infatti non era una coppia, ma una troppia, come la chiamava la conduttrice. Successivamente, però, il secchione ha dovuto scegliere una sola tra le due pupe per continuare il percorso con lui.

Il ragazzo aveva detto che era molto incerto, in quanto Emy gli è piaciuta molto sin dal primo momento in cui l’aveva vista ed era molto preso da lei, tanto che alcuni hanno pensato che fosse addirittura innamorato. D’altro canto, però, Asia era quella che percepiva più velocemente le cose che gli insegnava e quindi poteva essere più adatta per il programma. Alessandro, nonostante ciò, ha detto di preferire l’amore, quindi ha scelto Emy.

Emy Buono interessata a Denis Dosio, gossip a La Pupa e il Secchione Show

Emy Buono, sin dalla prima puntata de La Pupa e il Secchione Show, ha detto di essere molto interessata a Dennis Dosio, nonostante fosse più piccolo di lei e ultimamente abbiamo visto molto feeling tra loro due. Quando era in squadra insieme ad Asia e Alessandro non andava molto d’accordo con la ragazza, ma successivamente tra le due ragazze si è creato un legame molto forte, tanto che, quando Asia è stata tolta dal gruppo, quest’ultima è scoppiata a piangere. Abbiamo anche assistito al racconto toccante del suo passato. Il padre di Emy non è stato per nulla presente nella vita della figlia, tanto da cacciare di casa lei e sua madre quando ha trovato un’altra donna.

Lo scontro con Nicole

Emy Buono ha ammesso di essere molto presa da Denis Dosio, come già detto, a La Pupa e il Secchione Show, il quale era interessato sia a lei, che a un’altra pupa, ovvero Nicole. Ha preferito lei, infatti nella scorsa puntata sono andati a letto insieme, anche se tutti e due hanno affermato di essersi scambiati solamente un innocuo bacio a stampo. Emy, dopo aver saputo ciò, è rimasta molto delusa e ha detto di non essere la seconda scelta di nessuno. Nel corso dell’ultima puntata, però, abbiamo scoperto che tra loro si è creato molto feeling ed Emy sembra quasi innamorata. Abbiamo tutti paura che però lei rimanga molto delusa e che Dennis non ricambi come lei i sentimenti. Vedremo quindi cosa succederà martedì prossimo.











