Emy Buono shock “Cacciata di casa da mio padre a 9 anni”/ “Subite tante cattiverie”

Conosciamo meglio Emy Buono nel corso della nuova puntata de La Pupa e il Secchione show. La ragazza si racconta in un lungo confessionale, parlando di una difficile situazione familiare. “Mio padre mi ha cambiata, mio padre mi ha rafforzata, mi ha fatto talmente di quelle cattiverie che oggi nessuno può stendermi.” ha esordito Emy, entrando in dettagli molto forti. “Non ho avuto tempo per essere una bambina, sono dovuta crescere. Mio padre tradiva mamma, ci ha cacciate di casa. Lui e la sua compagna ci hanno chiuse fuori, cambiando la serratura e lanciando tutti i nostri beni materiali dal balcone, urlandoci contro e dicendo ‘Dovete andare via, non è più casa vostra!’ Io avevo 9 anni”.

Emy Buono racconta il dramma della sua infanzia a La Pupa e il Secchione show

Difficile per Emy Buono e per sua madre rimettersi in piedi da sole dopo un evento di tale gravità, tanto che lei ha raccontato: “Mia mamma in quel periodo non aveva forza, non lavorava, non avevamo niente. Noi siamo rimasti sei mesi senza luce e gas, mio padre tutto questo non lo sa.” Non sono mancati ulteriori dettagli: “Ad un certo punto della mia vita sono andata a vivere da mio padre perché lì vedevo una famiglia. Lui aveva la compagna con la figlia e faceva le cose come fanno tutte le famiglie normali. – ha raccontato, per poi concludere – Lui per fare un dispetto a mamma mi dava tutte le libertà del mondo, quindi io a 11 anni andavo a ballare, mi vestivo anche da grande, vestitino, tacchi.. È normale che si va a 11 anni a ballare così?”

