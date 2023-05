Emy Buono si spoglia per lo scudetto del Napoli/ Video, show in strada: “Da napoletana DOC!”

Emy Buono, spogliarello per lo scudetto vinto dal Napoli: video e foto

Il Napoli è campione d’Italia, e per festeggiare il terzo scudetto della città l’ex pupa Emy Buono ha deciso di regalare ai tifosi uno spettacolo unico, spogliandosi proprio nel pieno dei festeggiamenti in atto nel centro storico. “Napoli e campione! Da napoletana DOC”, è la frase che accompagna i post e i video che testimoniano lo spogliarello di Emy Buono per festeggiare il Napoli.

Premio Miglior regia, chi è il vincitore David di Donatello 2023/ Candidature e pronostico

L’ex pupa e fidanzata di Denis Dosio lo aveva d’altronde promesso in uno degli ultimi servizi televisivi realizzati da Le Iene e ha mantenuto poi la promessa, testimoniandola con tanto di foto e video (che trovate alla fine dell’articolo). Ad accompagnarla in questo particolare festeggiamento sono stati l’ex gieffina e attrice Guenda Goria e il fidanzato Mirko Gancitano. Nelle immagini, infatti, Emy è proprio portata sulle spalle di Mirko e sempre sulle sue spalle inizia a spogliarsi di fronte agli occhi stupiti dei presenti.

Luisa Ranieri/ "La mia Napoli è uscita dal buio. Lo scudetto..."

Emy Buono si spoglia per il Napoli ma non è l’unica…

Lo spogliarello per lo scudetto della città è, d’altronde, una vera e propria tradizione, e non solo a Napoli. Come dimenticare il celebre spogliarello di Sabrina Ferilli per lo scudetto della Roma del 2001? Emy, d’altronde, non è stata l’unica a promettere di ‘spogliarsi’ per lo scudetto del Napoli: anche Marisa Laurito si era detta pronta a vestire solo una bandiera della squadra, in caso di vittoria, e così è stato. “Il tricolore dopo 33 anni di attesa è una grande vittoria, vincerlo per la città è molto importante. Avevo detto che se fossimo arrivati primi mi sarei vestita con la bandiera del Napoli. Quindi ho fatto fare un vestito per l’occasione da indossare altre volte ancora”, ha dichiarato la Laurito.

Premio Miglior attore protagonista, chi è il Vincitore David di Donatello 2023/ Il pronostico

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Emy Buono (@emy_buono_)













© RIPRODUZIONE RISERVATA