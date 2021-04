Emy Buono, Ti spedisco in Convento/ “Ho già la malinconia!”

Emy Buono è tornata a casa ed è proprio da lì che questa sera guarderà insieme ai fan l’ultima puntata di Ti spedisco in Convento per ritrovarsi poi online con le sue colleghe di avventura in diretta sui social. Lei stessa lo ha annunciato sul suo profilo social qualche ora fa spiegando anche quali sono le sue emozioni specie adesso che stano arrivando una serie di foto della sua partecipazione al programma e che la malinconia sta prendendo il sopravvento. La giovane ha avuto modo di godere di una giornata di libertà per capire se le regole e il rigore imparati sono davvero applicabili ma quando tornerà in Convento dovrà scatenarsi per giocare una partita di pallone contro le suore che l’hanno accolta e guidata in questi 20 giorni. Non mancheranno alla fine gli abbracci e le lacrime perché il loro momento nel gioco è finito e la loro vita le attende, ma saranno davvero cambiate quando torneranno nelle loro case?

Valentina Grimaldi, Ti spedisco in convento/ In lacrime dopo la 'redenzione'?

Emy Buono, Ti spedisco in Convento, cosa fa nella vita?

Sui social Emy Buono scherza e si prepara alle ospitate che la attendono come protagonista di Ti spedisco in Convento ma, prima di capire come sarà la sua vita in futuro, cosa vedremo nel finale di questa sera? Per chi non la conoscesse ancora, la bella Emy fa la cubista di professione, difficilmente riesce a resistere all’alcol (visto che tiene gli spritz nel cofano della macchina per non rinunciarci), ha 22 anni e viene da Napoli. Ha rivelato di essere felice nel sedurre gli uomini sposati e di avere un carattere ribelle, otterrà la redenzione nella puntata di questa sera?

