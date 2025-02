Ormai da mesi i fan della soap turca si chiedono se Endless Love 3 si farà, e questo dimostra quanto la fiction sia entrata nel cuore del pubblico italiano dal momento della sua prima messa in onda. Arriva però una brutta notizia: la serie non vedrà la terza stagione ma finirà martedì 4 febbraio 2025 con l’ultimo episodio su Canale 5. Una grande delusione per i telespettatori affezionatissimi a Nihan, Emir, Kemal e tantissimi altri, ma a fronte delle numerose fake news, è arrivata la conferma.

Da diverso tempo alcune notizie false hanno illuso il pubblico sulla terza stagione di Endless Love 3, tanto da aver creato trame fasulle come il ritorno di Kemal che si sarebbe poi ripreso dopo l’esplosione e la sua conseguente perdita di memoria. Eppure non vedremo nulla di tutto ciò, perchè martedì 4 febbraio andrà in onda l’ultima puntata della soap turca alla quale dovremo dire definitivamente addio. Al suo posto arriverà “Tradimento“, (qui le anticipazioni delle prossime puntate) nuova serie su Canale 5 che verrà trasmessa nel pomeriggio prima di Uomini e Donne.

Endless Love 3 non si fa, come finisce la seconda stagione? Nihan resta sola

Purtroppo non vedremo un epilogo diverso per Nihan, che dovrà salutare Kemal morto nella terribile esplosione. La donna rimarrà sola con Deniz e le due vivranno per sempre nel ricordo dell’uomo. Stesso destino per Emir, che rimarrà vittima di sè stesso morendo nella trappola che aveva escogitato per far fuori Kemal. Ebbene, Nihan sarà costretta a rifarsi una vita. Ha perso il suo uomo ma c’è da dire che finalmente non sarà più perseguitata dalla figura di Emir, che per molto tempo l’ha fatta vivere nel terrore. In ogni caso, Kemal non ritornerà ma dovremo rassegnarci al tragico destino della sua morte durante l’esplosione.

Chiaramente i fan sperano in un colpo di scena e i gruppi online dedicati alla serie non si arrendono su un possibile continuum di Endless Love 3. Addirittura girano fake news che dicono che in realtà Kemal sarebbe ancora vivo, e che complice la perdita di memoria a causa dell’esplosione, potrebbe fare ditorno a casa dopo diversi anni. Eppure, il finale sarà tragico come è tipico di alcune soap turche. Basti pensare a Terra Amara, dove abbiamo dovuto dire addio a tanti personaggi tra cui Hunkar. In ogni caso, a sostituire Endless Love 3 ci penserà “Tradimento”, dove rivedremo alcuni attori che hanno recitato nelle precedenti soap andate in onda su Mediaset.