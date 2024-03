Endless Love/ Anticipazioni 22 marzo 2024: Tarik vuole screditare Kemal e fa una rivelazione in famiglia!

Endless Love, anticipazioni 22 marzo 2024: Salih nasconde un segreto

Endless Love torna oggi pomeriggio con una nuova puntata ricca di colpi di scena. Nel corso dell’appuntamento andato in onda ieri, Kemal e Nihan si sono rincontrati in occasione della festa per l’anniversario di matrimonio della ragazza con Emir, il quale ha voluto invitare anche Kemal. Tuttavia, appartatasi sulla barca assieme allo stesso Kemal, Nihan gli ha rivelato di essere ancora segretamente innamorata di lui. Tuttavia, l’ingegnere è parso freddo e distaccato ma non ha alcuna intenzione di abbandonare la festa: intende infatti vendicarsi del suo rivale in affari.

Ma cosa succederà oggi pomeriggio, venerdì 22 marzo 2024, nella nuova puntata di Endless Love in onda come sempre su Canale 5 a partire dalle 14.10 circa? Secondo le anticipazioni riportate da Coming Soon, Salih ha consigliato a Kemal di abbandonare Istanbul ed evitare così di soffrire ancora per Nihan, ormai sposata con Emir. Inoltre, vorrebbe rivelare al suo grande amico di sempre un segreto finora taciuto…

Anticipazioni Endless Love: Kemal nel mirino di Tarik, la vendetta del fratello

Secondo le anticipazioni della nuova puntata di Endless Love, Salih vorrebbe rivelare a Kemal di essere follemente innamorato di Zeynep, ma non trova il coraggio di fare questa importante confessione. Il ragazzo decide di parlarne proprio con la stessa Zeynep, la quale si allarma subito per la verità di cui è venuta a conoscenza e vorrebbe evitare che Kemal venga informato di questo.

Intanto nuovi turbamenti travolgono Kemal, e questa volta sono legati alla sua cerchia familiare. Il fratello maggiore Tarik, infatti, nutre una forte invidia nei suoi confronti, poiché ha avuto l’opportunità di studiare all’università e di avviare una carriera promettente come ingegnere minerario. Per questo, Tarik deciderà di infangare la reputazione del fratello, rivelando alla famiglia che in realtà Kemal è tornato a Istanbul solo per il tentativo di riconquistare l’amore di Nihan. Tale confessione porterà i familiari, e soprattutto il loro padre, a perdere fiducia in Kemal.

