Endless Love va in onda anche di sabato e i telespettatori non vedono l’ora di scoprire tutto quello che accadrà ai protagonisti nella puntata del 19 ottobre 2024, le anticipazioni annunciano molte novità e colpi di scena. L’amatissima soap opera turca nei giorni scorsi ha preso una piega decisamente più interessante ora che Kemal ha finalmente scoperto che Deniz è sua figlia. Tanta è stata la rabbia e la delusione che ha provato per essersi perso il primo anno della bambina, adesso però vuole a tutti i costi far parte della sua vita e allontanarla da Emir. Parlando con Nihan le dirà che vuole trovare una soluzione per tutti e tre, affinché possano finalmente vivere come una famiglia, lei però è terrorizzata dal marito e gli chiederà di aspettare ancora un po’ per assicurarsi che Kozcuoglu non possa fare del male alla bambina. La piccola Deniz nei documenti risulta ancora sua figlia e lo spietato imprenditore potrebbe portarla via.

Anticipazioni The Family 2, puntata 18 ottobre 2024/ Devin fa una dolorosa scoperta su Hulya

Tra la Sezin e il suo amato scoppierà una discussione, lui determinato a riconciliarsi con lei e con la figlia la metterà di fronte ad un bivio. Kemal chiederà a Nihan di scegliere tra la convivenza o una fuga, lei però continuerà ad essere in disaccordo e gli chiederà di avere ancora pazienza perché teme che Emir per vendicarsi possa fare del male a Deniz. Anche Zehir e Zehra discuteranno, le anticipazioni di Endless Love rivelano che faranno chiarezza su ciò che è accaduto tra loro in passato. I due aspettavano un figlio, la donna però lo ha perso dopo essere stata travolta da un’auto, in quel momento stava correndo e non ha fatto attenzione al veicolo perché si stava recando da Zehir per dirgli che il padre lo aveva denunciato. Lei ammette di aver avuto delle responsabilità perché avrebbe dovuto fare attenzione, pensa però che la colpa sia anche dell’ex perché è a causa sua e delle sue scelte sbagliate se si trovava lì.

Endless Love anticipazioni, puntata serale di oggi 17 ottobre 2024/ Ayhan finisce in trappola, c’entra Emir

Anticipazioni Endless Love: Asu vuole liberarsi di Nihan, la Sezin rischia la vita

Dopo aver parlato con la madre Zeynep sembra essere davvero intenzionata a cambiare vita, un incontro con Emir però la metterà a dura prova. Di Kozcuoglu è follemente innamorata e non sarà semplice per lei resistere di fronte al suo comportamento seduttivo. I colpi di scena però non sono ancora finiti, le anticipazioni di Endless Love rivelano che Asu metterà in atto il suo piano per liberarsi definitivamente di Nihan. Cosa farà? Ordinerà ad uno dei suoi uomini di manomettere i freni dell’auto della pittrice e lei avrà un incidente che le farà rischiare la vita. Intanto Mujgan avrà un risveglio doloroso e proverà a parlare.

My Home My Destiny anticipazioni, puntata 18 ottobre 2024/ Ali Riza chiede scusa a Sultan

Nihan arriverà in condizioni gravi in ospedale dopo essere stata rianimata in ambulanza e avrà bisogno di molto sangue a causa di un’emorragia interna. In ospedale le scorte non sono sufficienti, i medici chiederanno quindi ai familiari di trovare dei donatori compatibili. In preda alla disperazione Kemal ricorderà che Zeynep e la sua amata hanno lo stesso gruppo sanguigno e andrà subito a prenderla. Le anticipazioni di Endless Love fanno poi sapere che Emir chiederà alla vigilanza dell’ospedale di non farlo entrare per impedirgli di stare vicino a Nihan.