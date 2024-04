Endless Love, anticipazioni puntata 2 aprile/ Kemal scopre che la sorella era con Ozan e…

Nelle anticipazioni di Endless Love, soap turca dall’incredibile successo che torna con un nuovo episodio in onda martedì 2 aprile. Kemal va a prendere Zeynep al distretto di polizia e scopre che la sorella era con Ozan. L’ingegnere si infuria pensando che dietro tutto questo possa esserci lo zampino di Emir.

Il suo rivale in affari, infatti, sta tentando in tutti i modi di sottomettere Kemal e di toglierlo di mezzo. Per fare questo userà tutti i mezzi a sua disposizione. Zeynep dovrà dire tutta la verità a suo fratello, compreso il motivo per cui lei e Ozan si trovano lì. Cosa accadrà?

Endless Love, anticipazioni puntata del 2 aprile: Kemal furioso con la sorella

Kemal ha saputo che sua sorella si trova al distretto di polizia e accorre subito per capire cosa sia successo. L’ingegnere scopre che Zeynep era insieme a Ozan, e comincia ad infuriarsi con lei. Il sospetto che dietro tutto questo possa esserci Emir è davvero forte ormai.

Stando alle anticipazioni di Endless Love viene a sapere che alla guida dell’auto c’era Ozan senza documenti e patente. L’ingegnere chiede, dunque, spiegazioni alla sorella sul perchè fosse rimasta coinvolta in tutto questo e come si sono svolti i fatti. Zeynep di essersi iscritta all’agenzia e che Nihan l’ha raccomandata al suo amico agente. Nel frattempo, il padre di Ozan, Onder, arriva nel distretto. La moglie chiede al marito il motivo per cui non abbia risposto alle chiamate ma lui mente…

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate?

Nelle precedenti puntate di Endless Love, Kemal è tormentato dalle parole che Nihan gli ha rivolto quando hanno litigato: la ragazza lo ha accusato di essere diventato come Emir, freddo e calcolatore. Per questo motivo l’ingegnere decide di rilasciare un’intervista in cui si scusa con tutti coloro che ha ferito a causa della sua ambizione.

Stando alle anticipazioni di Endless Love le parole dell’ingegnere stupiscono tutti, persino la sua famiglia che aveva perso fiducia in lui. Nihan si reca, subito dopo, da Kemal il quale le spiega come ha giustificato a Emir il fatto che fossero insieme il giorno prima. Nel frattempo, l’imprenditore comincia ad attuare un piano per distruggere il suo rivale in affari: chiede a Tarik, fratello di Kemal, diventare il suo barbiere personale e stipula un contratto con Zeynep.











