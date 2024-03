Endless Love, anticipazioni puntata 21 marzo/ Emir comincia a sospettare che Nihan e Kemal siano innamorati

Endless Love, anticipazioni puntata 25 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, lunedì 25 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, rivelano che non mancheranno colpi di scena piuttosto importanti: Emir è sempre più sospettoso nei confronti di Kemal.

L’imprenditore comincia ad indagare sul rivale in affari e scopre che l’ingegnere ha lasciato Istanbul proprio lo stesso anno che lui e Nihan sono convolati a nozze. Emir comincia a pensare che tra Kemal e la moglie ci sia qualcosa di più di quanto i due vogliano fargli credere….

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Durante la festa in occasione del quinto anniversario del loro matrimonio, Emir scopre che sua moglie Nihan e Kemal si conoscevano già da tempo. L’imprenditore, però, inizia a capire che tra i due ci sia stato del tenero in passato anche se sua moglie non ha rivelato nulla. Nihan teme, infatti, la reazione di suo marito; conoscendolo sa bene che si infurierebbe.

I dubbi di Emir divengono sempre più forti, soprattutto dopo aver assistito al nuovo incontro tra Nihan e Kemal durante la cena presso Villa di Onder. Per questo motivo, l’imprenditore ha chiesto a Tufan di pedinare i due per scoprire la verità. L’inseguimento, però, non riesce così Emir decide di investigare per conto suo scoprendo una verità sconcertante. Il suo rivale in affari ha lasciato Istanbul proprio l’anno in cui lui e Nihan si sono sposati…

Endless Love anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle puntate precedenti, Salih vorrebbe rivelare al suo amico Kemal di essere innamorato di Zeynep, ma non trova il coraggio. Il ragazzo ne parla con la stessa Zeynep la quale, sconvolta, gli chiede di non rivale nulla all’ingegnere per il momento.

Nel frattempo, Kemal è tormentato per alcuni situazioni famigliari piuttosto complesse. Il fratello maggiore Tarik, invidioso del fatto che abbia potuto studiare all’università e avviare una promettente carriera, decide di macchiare il nome di Kemal. Tarik rivela alla famiglia che suo fratello è tornato a Istanbul solo per riconquistare Nihan. Tale confessione porterà la famiglia a non fidarsi più dell’ingegnere.











