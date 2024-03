Endless Love, anticipazioni puntata 21 marzo/ Ozan scopre che Emir tradisce la moglie e…

Endless Love, anticipazioni puntata 21 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, martedì 19 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Le anticipazioni dell’appuntamento di oggi, rivelano che non mancheranno colpi di scena piuttosto importanti: Nihan e Kemal si incontrano di nuovo.

La ragazza confessa di provare ancora dei sentimenti, mentre l’ingegnere si rivela più freddo e distaccato. Kemal dirà a Nihan di volersi vendicare del suo rivale in affari. Nel frattempo, Ozan è furioso con Emir perchè lo ha visto tradire la moglie con Banu. Durante un incontro con i soci dell’azienda Onder e Galip mettono in guardia l’imprenditore, certi che stia perdendo il controllo della società.

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Nel corso della festa dell’anniversario di matrimonio di Nihan ed Emir, quest’ultimo ha invitato Kemal a un barbecue durante il fine settimana per poter parlare di lavoro. L’ingegnere ha accettato la proposta. Dopo la festa, l’imprenditore ha chiesto alla moglie di fare l’amore, ma lei ha rifiutato.

Nihan ha lasciato l’albergo di nascosto e si è recata sulla barca dove ha incontrato Kemal. La ragazza ha rivelato di essere ancora innamorata di lui, ma l’ingegnere ha avuto un atteggiamento distaccato. A questo punto, la protagonista lo ha pregato di andarsene, ma Kemal intende rimanere per vendicarsi del suo rivale in affari. Intanto, Ozan aggredisce Emir perchè scopre che tradisce la moglie con Banu. Cosa accadrà?

Endless Love anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nelle precedenti puntate, Emir è ignaro del fatto che sua moglie Nihan stia ancora pensando a Kemal e si sta concentrando sul lavoro. L’imprenditore, infatti, ottiene l’appalto l’appalto per la centrale termoelettrica con la Kozcuoglu Holding, battendo la società dell’ingegnere.

Emir pensa di aver ormai il poter sulla società, ma ben presto scopre qualcosa di inaspettato: per gestire la centrale dovrà necessariamente collaborare con Kemal. A questo punto, l’imprenditore tenta di corrompere l’ingegnere offrendogli un’ingente somma di denaro per togliersi di mezzo. Kemal rifiuta l’offerta e riconsegna l’assegno proprio durante i festeggiamenti per l’anniversario di matrimonio di Nihan e Emir. Quest’ultimo scopre che la moglie e l’ingegnere si conoscevano da tempo…

