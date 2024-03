Endless Love, anticipazioni puntata 26 marzo/ Emir becca Nihan e Kemal insieme e…

Endless Love, anticipazioni puntata 26 marzo in onda su Canale 5

Endless Love, soap turca dall’incredibile successo, torna con un nuovo episodio oggi, martedì 26 marzo, alle ore 14:10 su Canale 5. Onder si scusa con Kemal per ciò che sua moglie Vildan diceva quando era fidanzato con Nihan ma gli chiede di non avvicinarsi più a lei.

Nel frattempo arriva Nihan che dona a Kemal la sua valigetta dei ricordi dicendo di farne ciò che più desidera. Emir pizzica i due insieme, ma l’ingegnere si giustifica dicendo che lei fosse lì perché le aveva chiesto di dipingere dei murales in azienda. Cosa farà l’imprenditore?

Endless Love, anticipazioni: cosa succederà oggi

Onder, padre di Nihan, decide di scusarsi con Kemal per il trattamento che sua moglie Vildan gli aveva riservato cinque anni prima, quando l’ingegnere era fidanzato con sua figlia. Nonostante questo, l’uomo chiede velatamente a Kemal di lasciare in pace la figlia perchè le conseguenze sarebbero disastrose.

Nel frattempo, Nihan si dirige da Kemal con una scatola dei ricordi in cui sono conservati tutti gli oggetti che nel tempo le hanno ricordato la loro storia d’amore. La ragazza gli consegna tutto e gli dice di disfarsene se davvero l’ha dimenticata. Dopo aver ricevuto la visita della protagonista, arriva anche Emir che pizzica i due insieme. L’ingegnere giustifica la presenza di Nihan inventando di aver chiesto di dipingere dei murales per l’azienda. L’imprenditore, però, gli farà sapere che rispetterà il suo ‘codice etico’ e gli lascerà carta bianca.

Endless Love anticipazioni, dove eravamo rimasti

Nella precedente puntata, Durante la festa in occasione del quinto anniversario del loro matrimonio, Emir scopre che sua moglie Nihan e Kemal si conoscevano già da tempo. L’imprenditore, però, inizia a capire che tra i due ci sia stato del tenero in passato anche se sua moglie non ha rivelato nulla. Nihan teme, infatti, la reazione di suo marito; conoscendolo sa bene che si infurierebbe.

dubbi di Emir divengono sempre più forti, soprattutto dopo aver assistito al nuovo incontro tra Nihan e Kemal durante la cena presso Villa di Onder. Per questo motivo, l’imprenditore ha chiesto a Tufan di pedinare i due per scoprire la verità. L’inseguimento, però, non riesce così Emir decide di investigare per conto suo scoprendo una verità sconcertante. Il suo rivale in affari ha lasciato Istanbul proprio l’anno in cui lui e Nihan si sono sposati…

