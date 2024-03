Endless Love, anticipazioni puntata 27 marzo 2024/ Emir ricatta i genitori di Nihan: la mossa strategica

Anticipazioni Endless Love: Ozan, innamorato di Zeynep, le manda un messaggio

Oggi pomeriggio, mercoledì 27 marzo 2024, va in onda una nuova puntata di Endless Love. Nell’appuntamento di ieri, il pubblico ha assistito alla decisione di Onder di scusarsi con Kemal per il trattamento riservatogli da Vildan 5 anni prima, durante il fidanzamento dell’ingegnere con Nihan. Inoltre, l’uomo gli chiede di allontanarsi dalla figlia, ora sposata con Emir. Intanto Nihan e Kemal si sono incontrati nuovamente: la ragazza gli ha restituito una scatola dei ricordi della loro storia d’amore, ma Emir gli ha pizzicati insieme e l’ingegnere ha così dovuto inventare una scusa per giustificare il loro incontro.

Intanto, come riportano le anticipazioni di Coming Soon per la puntata di oggi, Zeynep frequenta Salih da tanto tempo ma lui insiste affinché la loro relazione venga ufficializzata. La ragazza non vorrebbe affrettare le cose, ma lui è desideroso di informare principalmente Kemal. A cambiare le cose potrebbe però essere inaspettatamente Ozan, che ha deciso di mandare un messaggio alla giovane dopo aver ottenuto il suo numero, essendo interessato a lei.

Come proseguono le anticipazioni di Endless Love per la puntata di oggi, Emir ripensa agli imbrogli che l’hanno portato a sposare Nihan, costretta a dire di sì dopo essere stata ricattata. L’uomo aveva infatti architettato un piano perfetto, chiedendo a una donna di proporre a Ozan di giocare con una pistola scarica, ma che alla fine non si è rivelata tale. Alla fine, mentre lui era ubriaco, ha accettato la proposta e ha accidentalmente sparato alla donna, uccidendola. Il fratello di Nihan, dunque, è diventato involontariamente un assassino.

Emir ha così deciso di ricattare Nihan: se non avesse deciso di sposarlo, lui avrebbe denunciato il fratello per omicidio. La donna si è ritrovata così costretta ad accettare il matrimonio con il suo attuale marito, pur di salvare Ozan dalla prigione. Tuttavia, Emir continua ancora oggi il suo piano diabolico, ricattando anche i genitori di sua moglie. Il ragazzo, infatti, mostra a Onder e Vildan il filmato dell’omicidio commesso dal figlio, ricattandoli affinché rivelino come hanno davvero conosciuto Kemal in passato.











