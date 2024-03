Endless Love, anticipazioni puntata 28 marzo 2024/ Emir attua un piano per mettere all’angolo Kemal

Nelle anticipazioni di Endless Love, soap turca dall’incredibile successo che torna con un nuovo episodio oggi giovedì 28 marzo 2024, Kemal rilascia un’intervista televisiva scusandosi con tutti coloro che sono stati schiacciati dalla sua ambizione; lo fa per dimostrare a Nihan che non è diventato freddo e calcolatore come lei lo ha accusato di essere.

Successivamente, la ragazza si reca dall’ingegnere che le spiega cosa ha riferito a Emir per giustificare la sua presenza nello studio. Kemal ha poi approfittato della presenza della sua amata per dirle di allontanarsi da lui per un po’. Nel frattempo, Emir assume Tarik, fratello dell’ingegnere, e stipula un contratto con Zeynep. Quest’ultima decide di uscire con Ozan, mentre Salih vorrebbe ufficializzare la loro relazione.

Endless Love, anticipazioni puntata 28 marzo 2024: cosa succederà oggi

Kemal è tormentato dalle parole che Nihan gli ha rivolto quando hanno litigato: la ragazza lo ha accusato di essere diventato come Emir, freddo e calcolatore. Per questo motivo l’ingegnere decide di rilasciare un’intervista in cui si scusa con tutti coloro che ha ferito a causa della sua ambizione.

Stando alle anticipazioni di Endless Love le parole dell’ingegnere stupiscono tutti, persino la sua famiglia che aveva perso fiducia in lui. Nihan si reca, subito dopo, da Kemal il quale le spiega come ha giustificato a Emir il fatto che fossero insieme il giorno prima. Nel frattempo, l’imprenditore comincia ad attuare un piano per distruggere il suo rivale in affari: chiede a Tarik, fratello di Kemal, diventare il suo barbiere personale e stipula un contratto con Zeynep.

Endless Love, dove eravamo rimasti nelle precedenti puntate?

Nelle precedenti puntate della soap Endless Love, Onder, padre di Nihan, decide di scusarsi con Kemal per il trattamento che sua moglie Vildan gli aveva riservato cinque anni prima, quando l’ingegnere era fidanzato con sua figlia. Nonostante questo, l’uomo chiede velatamente a Kemal di lasciare in pace la figlia perchè le conseguenze sarebbero disastrose.

Nel frattempo, Nihan si dirige da Kemal con una scatola dei ricordi in cui sono conservati tutti gli oggetti che nel tempo le hanno ricordato la loro storia d’amore. La ragazza gli consegna tutto e gli dice di disfarsene se davvero l’ha dimenticata. Dopo aver ricevuto la visita della protagonista, arriva anche Emir che pizzica i due insieme. L’ingegnere giustifica la presenza di Nihan inventando di aver chiesto di dipingere dei murales per l’azienda. L’imprenditore, però, gli farà sapere che rispetterà il suo ‘codice etico’ e gli lascerà carta bianca.

