Endless love, anticipazioni puntata 7 e 8 giugno 2024/ Kemal e Nihan scoprono la verità su Emir

Endless Love torna in onda oggi, venerdì 7 giugno 2024, con una nuova puntata e con nuovi intrighi tutti da scoprire e che stravolgeranno la vita dei protagonisti che torneranno in onda non questa sera con una puntata serale, ma sabato 8 giugno. Le anticipazioni della puntata in onda oggi rivelano che Emir comincia ad essere assalito dai sensi di colpa per aver denunciato Tarik cominciando a pensare di aver totalmente sbagliato a fare tale mossa che ha scatenato anche la dura reazione dei genitori.

Anticipazioni puntata 7 giugno 2024 di Endless love: Emir non è figlio unico, la sua reazione

Le anticipazioni della puntata del 7 giugno 2024 di Endless Love svelano il pentimento di Kemal in merito alla denuncia contro Tarik che, però, poco dopo, viene rilasciato grazie all’intervento di Emir che continua a portare avanti il piano contro Kemal. Asu, nel frattempo, sempre più preoccupata per il futuro, chiede a Leyla un parere sulla relazione con Kemal ma la donna la spiazza spiegandole di essere convinta che, prima o poi, Kemal e Nihan riusciranno a stare insieme e a godersi il loro amore. Leyla, inoltre, dopo uno scontro con Önder di non metterla più in mezzo ai suoi problemi con la moglie, intercetta una telefonata di Tufan e scopre tutto l’odio che quest’ultimo nutre nei confronti di Emir.

Situazione difficile anche per lo stesso Emir che non nasconde la propria rabbia dopo aver scoperto di non essere figlio unico e, deciso a scoprire la verità, decide di rivolgersi a Müjgan che, però, non lo aiuta perchè non riesce a parlare.

Anticipazioni puntata 8 giugno 2024 di Endless Love: la scoperta di Nihan e Kemal

Le anticipazioni della puntata di Endless Love in onda sabato 8 giugno 2024 alle 14.10 svelano che Hakki vuole trasferire le sue quote ad Asu e a Kemal, ma quest’ultimo non è affatto d’accordo mentre Asu, per paura di perdere Kemal, decide di agire chiedendo a Nihan di non avvicinarsi più al fidanzato. Insospettita dalla mossa di Asu, Nihan chiede a Zehir di aiutarla ad indagare mentre Kemal è sempre più convinto che Tufan sia il fratello segreto di Emir e che sia proprio lui a ricattarlo.

Nella puntata di Endless Love di sabato 8 giugno, in onda alle 23.30, dopo alcune indagini, Kemal e Nihan smascherano Emir che ha soltanto simulato la morte di Linda. Ferita e amareggiata ancora di più, Nihan decide di andare dal marito, mostrargli tutta la verità e lasciarlo mentre Tufan riesce ad evitare il test del DNA.











