Endless Love, anticipazioni puntata del 2 e 3 aprile 2024/ Nihan vuole incontrare Kemal ma lui…

Nelle anticipazioni di Endless Love, soap turca dall’incredibile successo che torna con un nuovo episodio in onda il 2 e il 3 aprile. Nihan ha capito che il fratello è innamorato di Zeynep ma il fatto che sia la sorella di Kemal la spinge a cercare di farlo desistere.

La ragazza sente il bisogno di incontrare il suo amore ancora una volta, riuscirà ad incontrarsi con lui? L’ingegnere è sempre più combattuto suo sentimenti: sa di dover lasciar stare Nihan, ma l’amore per lei è molto forte ed è difficile governarlo. Nel frattempo, anche Vildan non è d’accordo sull’amore che Ozan prova per Zeynep e…

Endless Love, anticipazioni puntata del 2 aprile: Kemal furioso con la sorella

Kemal ha saputo che sua sorella si trova al distretto di polizia e accorre subito per capire cosa sia successo. L’ingegnere scopre che Zeynep era insieme a Ozan, e comincia ad infuriarsi con lei. Il sospetto che dietro tutto questo possa esserci Emir è davvero forte ormai.

Stando alle anticipazioni di Endless Love viene a sapere che alla guida dell’auto c’era Ozan senza documenti e patente. L’ingegnere chiede, dunque, spiegazioni alla sorella sul perchè fosse rimasta coinvolta in tutto questo e come si sono svolti i fatti. Zeynep di essersi iscritta all’agenzia e che Nihan l’ha raccomandata al suo amico agente. Nel frattempo, il padre di Ozan, Onder, arriva nel distretto. La moglie chiede al marito il motivo per cui non abbia risposto alle chiamate ma lui mente…

Endless Love, anticipazioni puntata del 3 aprile

Nihan suggerisce a Ozan di lasciar stare Zeynep in quanto sorella di Kemal; i due si sono incontrati e sembra stia nascendo qualcosa tra loro. La protagonista chiede a Kemal di incontrarsi davanti a un murale dove, tempo addietro, gli aveva dichiarato il suo amore.

L’ingegnere non si presenta all’appuntamento, rimane in macchina e la guarda da lontano. Nel frattempo, Vildan mette in guardia il figlio e gli chiede di lasciar stare Zeynep e di non vederla più. Ozan accetterà di stare lontano dalla sorella di Kemal?











