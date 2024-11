Anticipazioni Endless Love, puntata 25 novembre 2024: Kemal ha ucciso Asu?

Nel prossime puntata della dizi turca con protagonista Kemal Soydere e Nihan Sezin ci sarà un colpo di scena clamoroso: Asu scomparirà nel nulla. Andando con ordine la pittrice e l’ingegnere continueranno ad indagare sulla morte di Ozan e, dopo aver scoperto che è stato Gurcan a somministrare del veleno al fratello della pittrice sono andati da lui per interrogarlo ma l’uomo non c’era. Nel frattempo, infatti, è stato rapito da Tarik. Successivamente però l’uomo riuscirà a fuggire e verrà messo alle strette da Nihan e Kemal.

Gurcan rivelerà a Nihan e Kemal chi gli commissionato l’omicidio di Ozan: Asu. I due andranno a casa della sorella di Emir ma con loro enorme sorpresa non la troveranno. Che cosa è successo a Asu? La giovane sembrerà scomparsa nel nulla ed a preoccupare maggiormente sarà il fatto che la coppia troverà una macchia di sangue nella sua abitazione. Dalle anticipazioni Endless Love della puntata di lunedì 25 novembre 2024 si scopre che Kemal sarà sempre più preoccupato per la sorte della ragazza.

Endless Love anticipazioni puntata di lunedì 25 novembre 2024: Kemal ha ucciso Asu?

Le anticipazioni Endless Love svelano che le indagini sulla scomparsa di Asu porteranno a sospettare che sia stata uccisa. Ed il principale sospettato sarà Kemal. L’uomo non ha ricordi nitidi sulla sera in cui la ragazza è scomparsa, ricorda solo che si sono visti per firmare i documenti del divorzio e poi più nulla. Inoltre avrà un profondo taglio sulla mano che non ricorderà come si è procurato e perché. Kemal ha ucciso Asu? Il Soydere preso dai dubbi cercherà di risalire alla verità, visionerà i filmati delle telecamere di sicurezza tuttavia appariranno manomessi, qualcuno sta cercando di incastra Kemal? Insomma, anche la puntata del 25 novembre di Endless Love sarà ricca di risvolti spiazzanti. L’appuntamento con la dizi turca è dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5, il sabato dalle 14.45 fino alle 16.20 con due episodi ed il giovedì in prima serata dalle 21.30 fino alle 23.30 con altri due episodi.