Endless Love, anticipazioni puntata del 5 aprile/ Kemal si infuria con Nihan e la licenzia…

LAa soap turca dall’incredibile successo torna con un nuovo episodio. Le anticipazioni di Endless Love, della puntata di domani 5 aprile, rivelano che Nihan e Kemal litigano ferocemente; la ragazza cerca di dare le sue spiegazioni in merito a quanto accaduto a sua sorella ma l’ingegnere è furioso…

Nel frattempo, Emir continua a spingere perchè Ozan corteggi Zeynep anche se lei non sembra accettare le sue lusinghe. Quest’ultima è innamorata di Salih il quale non vede l’ora di ufficializzare la loro relazione; il giovane avrà in mente un’idea per comunicare a tutti le sue intenzioni con la sorella di Kemal. Riuscirà nel suo intento, contrastando il piano di Emir?

Endless Love, anticipazioni puntata del 5 aprile

Nihan cerca di spiegare a Kemal le sue ragioni, ma l’ingegnere è furioso e accusa la sua amata di essersi intromessa troppo nella vita di Zeynep; così decide di cacciarla dall’azienda gridando dinanzi a tutti. Asu rivela a Fehime del licenziamento della ragazza per potersela ingraziare.

Stando alle anticipazioni di Endless Love quest’ultima scopre che Zeynep è stata ingaggiata da un’agenzia ed entra nel panico, per questa ragione chiede aiuto alla famiglia; la ragazza potrebbe essere in guai seri! Nel frattempo, Vildan cerca di cacciare Leyla dalla casa che le due sorelle hanno ereditato dai genitori; per riuscire nell’impresa la donna si rivolge a un bravo avvocato. Emir, invece, spinge Ozan a provare a sedurre la sorella di Kemal ma lei non sembra essere interessata. Salih è determinato a dare una festa in famiglia per ufficializzare la relazione con Zeynep e svelarlo ai suoi genitori… la ragazza è, però, preoccupata per altre faccende.

Endless Love, cosa è accaduto nelle precedenti puntate

Nelle precedenti puntate di Endless Love, Nihan suggerisce a Ozan di lasciar stare Zeynep in quanto sorella di Kemal; i due si sono incontrati e sembra stia nascendo qualcosa tra loro. La protagonista chiede a Kemal di incontrarsi davanti a un murale dove, tempo addietro, gli aveva dichiarato il suo amore.

L’ingegnere non si presenta all’appuntamento, rimane in macchina e la guarda da lontano. Nel frattempo, Vildan mette in guardia il figlio e gli chiede di lasciar stare Zeynep e di non vederla più. Ozan accetterà di stare lontano dalla sorella di Kemal?

