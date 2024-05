Endless love, anticipazioni puntata serale del 24 maggio 2024/ Nihan e Leyla vittime di un incidente

Si è dimostrato un esperimento vincente e per questo Mediaset ha deciso di proseguire la messa in onda delle nuove puntate di Endless Love non solo nel pomeriggio di Canale 5 ma anche nella prima serata del venerdì con una intera puntata. Gli appassionati della soap turca potranno continuare a seguire le vicende del tormanto e travagliato amore tra Nihan e Kemal, ricca e benestante la prima, di umili origini il secondo. Vediamo dunque il riassunto delle puntate precedenti e soprattutto che cosa svelano le anticipazioni di Endless Love della puntata serale del 24 maggio 2024.

Endless Love, riassunto della puntata precedente

Nella puntata precedente di Endless Love non sono mancati dei ricchi colpi di scena che hanno stravolto le vicende dei protagonisti. Nihan e Kemal hanno ascoltato delle registrazioni molto importanti che conteneveno l’interrogatori di Emir, a questo punto hanno tutte le prove che dimostrano la colpevolezza dell’uomo e di quanto sia privo di scrupoli. Non sanno però che Emir non solo sospetta che i due stiano indagando su di lui ma è a conoscenza anche del fatto che hanno le prove della sua colpevolezza.

Nel frattempo Nihan è stata informata che il fratello Ozan è all’ospedale per avere tentato il suicidio e si reca immediatamente a trovarlo. La pittrice, sconvolta da quanto accaduto e disperata ha fatto una promessa al giovane: troverà Zeynep e la riporterà a casa. A rintracciare la donna, in seguito è Kemal. All’uomo Zeynep ha confessato di amare davvero Ozan ma di essere bloccata dai dissapori con Vildan, A questo punto l’ingegnere ha chiesto alla donna che non ostecolerà la sua relazione con il fratello di Nihan ma ad una condizione: che non viva più insieme a Vildan ed Emir. Cosa farà Zeynep?

Anticipazioni Endless Love puntata del 24 maggio 2024: a Tarik viene affidato un delicato incarico

Dalle anticipazioni sulla puntata serale di Endless Love di questa sera, 24 maggio 2024, in onda a partire dalle 23.30 si scopre cosa deciderà di fare Zeynep. Ozan è daccordo ad abbandonare la casa mentre la giovane si oppone ed attuerà un piano inconfessabile per ottenre il suo scopo: vuole provocare la possessività di Vildan. Nel frattempo Nihan racconterà a Kemal che Emir sostiene di aver disseppellito Linda per portarla in un cimitero. Tuttavia Kemal non crederà per nulla a questa versione convinto che sia solo un depistaggio di Emir. I colpi di scena non sono finiti, si scopre che Nihan e Leyla saranno vittime di un incidente.

Nel dettaglio le anticipazioni svelano che Leyla, accompagnata da Nihan, si recherà all’asta per la casa senza tenere conto, però, del fatto che Vildan con l’aiuto di Galip sta tramando qualcosa per aggiudicarsi lui la casa. Strada facendo, infatti, le due donne subiranno un tamponamento e verranno bloccate dalla polizia. Per fortuna nell’incidente non riporteranno gravi ferite ma grazie a questo contrattempo Vildan si aggiudicherà la casa di Leyla. Infine, Kemal, dopo essersi assicurato che Karen intende raccontargli tutta la verità su ciò che è accaduto in passato andrà alla ricerca del marito della donna, Taner. L’uomo si trova prigioniero in un luogo segreto ma è in grave pericolo. Il cinico e spietato Emir, infatti, affiderà un drammatico compito a Tarik.











