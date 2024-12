Anticipazioni Endless Love, puntata pomeriggio 19 dicembre 2024: Zehir scopre gli appunti compromettenti di Zehir

Manca sempre meno al gran finale della dizi turca in centrata sulla turbolenta e contrastata storia d’amore tra Kemal e Nihan e dalle anticipazioni sulla puntata di oggi si scopre che non mancheranno colpi di scena e che la Sezin sarà in pericolo di vita a causa, ancora una volta, di Emir. Pronto a tutto pur di salvarla, tuttavia, Kemal insieme a Ayhan e Zehir escogiterà un astuto piano. Nel dettaglio, le anticipazioni Endless Love della puntata pomeridiana del 19 dicembre 2024 svelano Zehir scoprirà dei documenti compromettente di Emir che potrebbero facilitare il divorzio dell’uomo da Nihan.

Al ritorno dal matrimonio di Ayhan con Vildan, Nihan ed Emir hanno una violenta lite e l’uomo, in preda all’ira reagisce con violenza e decide di segregarla in casa insieme alla figlia Deniz cacciando di casa Vildan. Nel frattempo Zeynep finalmente capirà chi è davvero Emir e deciderà di allontanarsi e di non avere più nulla a che fare con lui. Preoccupato per l’assenza dell’amata, Kemal deciderà di presentarsi a casa di Emir perché sospetta che la donna sia rinchiusa in casa sua. A questo punto ci sarà un violento scontro tra i due uomini con Emir che punterà contro Kemal una pistola senza avere il coraggio di sparare.

Endless Love, anticipazioni puntata di sera del 19 dicembre 2024: Nihan segregata da Emir, Kemal la salva

Durante lo scontro tra Emir e Kemal giungerà la polizia, chiamata da Soydere, ma Emir negherà che la moglie sia in casa e a sua volta denuncerà il rivale per violazione di domicilio che verrà arrestato. Tornato libero il giorno dopo Kemal organizzerà un piano con Ayhan e Zehir che prevede di liberare Nihan e la piccola Deniz con uno stratagemma. Con pilotato verrà consegnata una maschera antigas a Nihan e, mentre gli scagnozzi di Emir verranno messi K.O, la pittrice con la figlia saranno finalmente libera. Kemal salverà la vita a Nihan ancora una volta ma la vendetta di Emir non si farà attendere.

Dalle anticipazioni Endless Love della puntata di sera di oggi 19 dicembre 2024 si scopre inoltre che Kemal vorrà colpire Emir nel suo unico vero punto di forza: i suoi mezzi finanziari, prima parlerà con i vari direttori di banca per mostrare come l’uomo sia inaffidabile dal quel punto di vista poi con Ayhan e Zehir cercherà il nascondiglio di Halil cercando di estorcergli informazioni ma senza successo. Infine, Zeynep assisterà ad un momento di dolcezza tra Emir e Deniz e cercherà di fargli capire che la piccola non è sua figlia ma allo stesso tempo lui potrebbe essere un buon padre per il suo di figlio che lei aspetta. Tuttavia, Emir non avrà nessuna intenzione di rinunciare a Nihan.

Quando va in onda Endless Love e come vederlo in diretta streaming

Endless Love va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 14.10 circa su Canale5 e il sabato dalle 15.00 circa. La dizi turca con protagonisti Nihan, Kemal, Emir, Asu e Zeynep va in onda anche in prima serata, ogni giovedì, a partire dalle 21.35 circa ed è possibile seguire le puntate in diretta streaming su Mediaset Infinity. Per le Festività, tuttavia, la serie subirà dei cambiamenti, non andrà in onda nel daytime feriale né in prima serata ma raddoppierà l’appuntamento nel weekend andando in onda il sabato e la domenica pomeriggio. La consueta programmazioni riprenderà a partire dal 7 gennaio.