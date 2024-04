Endless Love, anticipazioni settimanali: dal 2 al 6 aprile 2024/ Ozan fermato dalla polizia, ansia per Zeynep

Endless Love, anticipazioni settimanali dal 2 al 6 aprile 2024: dove eravamo rimasti

Una nuova e intensa settimana ci aspetta ed a farci compagnia non possono mancare le anticipazioni settimanali di Endless Love, nuova soap opera turca che da qualche tempo ha preso il posto di un’altra serie iconica: Terra Amara. Per il giorno di Pasquetta la soap si è concessa una pausa ma a partire da oggi – 2 aprile 2024 – tutte le dinamiche più intrecciate e tese riprendono a pieno regime.

Eravamo rimasti alla scoperta di Kemal riguardo suo fratello, intento a tagliare i capelli di Emir; nel frattempo, quest’ultimo si era reso protagonista di un azzardo in favore di Ozan prestandogli la macchina per un incontro galante pur sapendo che il ragazzo non è in possesso della patente di guida per una malattia debilitante. Piccoli problemi anche con Zeynep che, dopo aver scoperto di dover collaborare con Emir, decide di rifiutare accantonando un’ottima opportunità per la sua carriera.

Anticipazioni settimanali Endless Love, le puntate dal 2 al 6 aprile 2024

Stando alle anticipazioni settimanali di Endless Love – dal 2 al 6 aprile 2024 – nella puntata di oggi Ozan è stato fermato dalla polizia senza patente dopo che – come anticipato – l’automobile gli era stata prestata da Emira. Fortunatamente però tutto si risolve per il meglio e anche il proprietario del veicolo viene rilasciato dalle autorità grazie all’intervento del padre. Nell’appuntamento di domani (3 aprile 2024) saranno invece protagonisti Nihan e Kemal; insieme si organizzano per un appuntamento romantico ma, clamorosamente, il primo decide di non presentarsi ma di osservare la donna allontanarsi con tristezza per il mancato arrivo. Nel frattempo, Vildan avrà un duro scontro con Ozan; l’uomo gli intimerà di lasciare in pace Zeynep.

Le anticipazioni settimanali di Endless Love ci portano poi a giovedì 4 aprile con una puntata particolarmente intrigante: Leyla ha un sospetto, gli uomini di Emir potrebbero essere sulle sue tracce ma in maniera subdola, precisamente spiandola. La donna confessa il tutto a Kemal e insieme iniziano a lavorare sulla questione per capire quanto possa essere reale la supposizione. Importanti anche i risvolti per Emir che si vedrà costretto a rivelare a Tarik del piccolo inconveniente di Zeynep, fermata dalla polizia con Ozan.

Endless Love, anticipazioni weekend: la famiglia di Zeynep furiosa dopo aver scoperto che…

Il fine settimana in compagnia di Endless Love sarà ricco di sorprese; stando alle anticipazioni settimanali – con riferimento alle puntate del 5 e 6 aprile 2024 – Zeynep riceverà una grande notizia che potrebbe portare ad una svolta consistente dal punto di vista professionale. Sarà necessario però l’aiuto della sua famiglia affinchè l’occasione abbia un effettivo seguito. Inutili invece le avances di Ozan per Zeynep, che senza tanti giri di parole deciderà di respingerlo. Nel frattempo, i genitori della giovane scopriranno dell’occasione di lavoro presso l’agenzia per attori e attrici e si opporranno con forza alle ambizioni della protagonista. Particolarmente furiosa sarà la reazione di Huseyn che se la prenderà principalmente con Kemal, reo di non aver parlato non solo delle ambizioni di Zeynep ma anche del fermo della polizia con Ozan.

