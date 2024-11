Endless Love anticipazioni turche: chi ha davvero ucciso Ozan? Nuovi colpi di scena

De mesi il mistero sulla morte di Ozan è al centro delle trame di Endless Love. Inizialmente sembrava non esserci dubbi sul fatto che ad ucciderlo fosse stata Zeynep. La sorella di Kemal e moglie di Ozan dopo aver scoperto che il marito era a conoscenza del suo tradimento con Emir prima ha avuto un duro confronto con lui e poi lo ha soffocato con un cuscino fino ad ucciderlo. Tuttavia, è stata davvero Zeynep ad uccidere Ozan? In realtà no e nelle prossime puntate verranno fuori un serie di colpi di scena e risvolti inaspettati che terranno i telespettatori con il fiato sospeso.

Andando con ordine, da Endless Love anticipazioni turche si scopre che tutto prenderà una svolta improvvisa quando Gurcan confesserà a Kemal e Nihan che è stato lui ad uccidere Ozan dopo essere stato assoldato da Asu per iniettare un potente veleno al giovane nel giorno del suo ricovero in ospedale. Tale confessione, seppur drammatica, solleverà il morale di Kemal perché avrà la certezza che non è stata sua sorella Zeynep ad ucciderlo ma allo stesso tempo aprirà nuovi dubbi e nuove domande: chi è stato ad inscenare il suicidio di Ozan impiccandolo in ospedale? La risposta arriverà quando il Soydere beccherà il fratello intento a nascondere il cadavere di Ozan per la seconda volta ed a quel punto Tarik gli confesserà che è stato lui ad inscenare il suicidio di Ozan per evitare che Zeynep finisse in carcere.

Nonostante la faccenda sia già parecchio intrigata e complessa, da Endless Love anticipazioni turche si scoprirà che verranno a galla nuovi retroscena choc. Il caso verrà affidato alla detective Mercan che quando finalmente verrà ritrovato il cadavere di Ozan disporrà l’autopsia. I risultati apriranno un nuovo inquietante risvolto: nel corpo di Ozan verrà ritrovato del veleno ma in quantità troppo basse per procurargli la morte. Verrà escluso, inoltre, che l’assassina sia Zeynep.

Chi ha ucciso davvero Ozan? L’assassino non è né Zeynep, né Asu né Gurcan ma Tarik! Da Endless Love anticipazioni turche si scoprirà che Ozan è morto perché gli si è spezzato l’osso del collo. Proprio Tarik inscenando il suo suicidio impiccandolo con una corda ne ha causato la morte. L’unico che sa che l’assassino è Tarik è Kemal. Nel frattempo il maggiore dei fratelli Soydere si darà alla fuga dopo essersi procurato una pistola.

