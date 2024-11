Endless Love anticipazioni turche, prossime puntata: saltano le nozze tra Zeynep e Hakan

La più piccola dei fratelli Soydere continuerà ad essere particolarmente sfortunata in amore e da Endless Love anticipazioni turche si scopre che nelle prossime puntate salteranno le nozze tra Zeynep e Hakan. Il commissario di polizia abbandonerà la giovane all’altare per colpa delle minacce di Emir che lo ricatta dopo aver rapito il fratello Safak. Facendo un passo indietro Zeynep, incinta e da sempre innamorata di Emir, quando ha scoperto della gravidanza ha chiesto a Emir di lasciare Nihan per stare con lei e costruire una famiglia con il figlio che porta in grembo. Tuttavia Emir non ha mai preso in considerazione l’ipotesi di lasciare Nihan essendo ossessionato da lei.

Anticipazioni Endless Love, prossima puntata di sera martedì 3 dicembre 2024/ Tarik confessa: ha ucciso Ozan

Rassegnata, alla fine Zeynep accetterà di sposare il commissario Hakan, spinta anche dalla madre Fehime, anche Kemal tirerà un respiro di sollievo avendo scongiurato l’idea di trovarsi come cognato il suo peggior nemico. Inizieranno così i preparativi delle nozze, che si svolgeranno a breve, e per l’occasione arriverà ad Instanbul anche il fratello dello sposo Safak. Tuttavia Emir pur non volendo divorziare da Nihan sarà accecato dall’idea che un altro uomo possa crescere suo figlio e per questo deciderà di colpire Hakan negli affetti più cari e darà ordine di rapire Şafak per convincerlo a rinunciare alle nozze. E il colpo di scena ci sarà il giorno delle nozze quando Hakan giustificherà l’assenza del fratello dicendo che avrà avuto problemi di parcheggio e arriverà a breve ed alla domanda di rito se vuole sposare Zeynep, Hakan risponderà di no.

Endless love, anticipazioni puntata di sera 28 novembre 2024/ Nihan salva la vita a Kemal ma c'è indizio choc

Anticipazioni Endless Love, prossime puntata: Zeynep ed Emir si sposano

E i colpi di scena non sono finiti perché da Endless Love anticipazioni turche delle prossime puntate si scopre che alla fine ci sarà il matrimonio tra Zeynep ed Emir. Quest’ultimo farà saltare le nozze della sorella di Kemal con Hakan per evitare di vedere il figlio cresciuto da un altro uomo, tuttavia non avrà nessuna intenzione di sposare Zeynep, tuttavia accadrà qualcosa che lo spingerà a cambiare idea. Nihan otterrà il divorzio ed Emir deluso e amareggiato anche dell’impossibilità di vedere la piccola Deniz troverà rifugio nell’alcool ma quando la madre lo spronerà ad agire inizierà a vedere in Zeynep una possibile compagna di vita. I due avranno un confronto e subito dopo ufficializzeranno il fidanzamento fissando la data delle nozze. Zeynep ed Emir si sposeranno quindi, ma il loro matrimonio durerà?