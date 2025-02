Endless Love, anticipazioni ultima puntata 4 febbraio 2025: il rapimento di Nihan

Il grande giorno che i fan di Endless Love aspettavano è finalmente arrivato. Oggi, martedì 4 febbraio 2025, in prima serata, in diretta televisiva su canale 5 e in streaming su Mediaset Infinity, va in onda l’ultima puntata di Endless Love, la soap opera turca che ha sostituito Terra amara conquistando subito il cuore dei telespettatori italiani. La storia d’amore tra Nihan e Kemal ha appassionato, sin dalle prime puntate, milioni di telespettatori che, questa sera, assisteranno all’epilogo di un amore grande, bellissimo ma estremamente travagliato. Come svelano le anticipazioni, l’ultima puntata di Endless Love regalaerà ancora colpi di scena, emozioni, ma soprattutto, tante lacrime.

Nessun finale da favola per Nihan e Kemal che, anche nell’ultima puntata, dovranno fare i conti con la sete di vendetta di Emir. Kemal, in particolare, sarà costretto a compiere una scelta difficile ma soprattutto tragica. Tutto comincerà con il rapimento di Nihan.

Anticipazioni Endless Love: la scelta di Kemal

Le anticipazioni dell’ultima puntata di Endless Love svelano che Emir ha tutta l’intenzione di mantenere la promessa fatta ad Asu e vendicarsi di colui che è sempre stato il suo nemico. Kemal, Nihan e la piccola Deniz sono intenzionati a lasciare Istanbul e mentre raggiungono l’aeroporto sono scortati da Hakan e Adem. Nihan non riesce a nascondere la propria agitazione nonostante Kemal tenti di calmarla. Il viaggio prosegue senza intoppi e arrivano in aeroporto dove Nihan decide di andare in bagno dove due complici di Emir entrano in azione e, dopo averla avvelenata, la rapiscono.

Kemal capisce che a tradirli è stato Adem ma non riesce ad intervenire come vorrebbe perché l’uomo ha già rapito Zeynep. Hakan e Kemal riescono a salvare quest’ultima e, poco dopo, Kemal si ritrova faccia a faccia con Emir che gli propone di liberarlo portandolo, in cambio, da Nihan. Kemal si fida. Emir conduce così Kemal sul luogo in cui è nascosta Nihan ma ha pochi minuti per scoprire se il nemico gli ha mentito o gli ha detto effettivamente la verità.