Quando si tratta di fiction non è facile rendersi conto che dietro ad ogni personaggio c’è una persona reale. Spesso dimentichiamo che se qualcuno interpreta il “cattivo” o l’antagonista della serie, ciò non vuol dire che lo sia anche nella vita di tutti i giorni. E questo è il caso di Kaan Urgancıoglu, che in Endless Love dà il volto all’odiatissimo Emir. L’attore interpreta un uomo subdolo che fa di tutto per togliere la felicità a Nihan e Kemal.

Come finisce tra Nihan e Kemal in Endless Love, anticipazioni finale/ Lui muore nel tentativo di salvarla

Lo stesso Kaan Urgancıoglu prova gli stessi sentimenti di antipatia nei confronti di Emir, considerandolo come un personaggio negativo mosso da sentimenti tossici e sbagliati nei confronti di Nihan. Lo stesso attore ha confessato di essersi trovato in difficoltà nel dare vita ad un uomo cos’ cattivo, tanto da essere andato dall’analista una volte finite le riprese. Quando si interpreta, infatti, bisogna immergersi completamente nel personaggio mettendo in gioco la propria emotività cercando di non farsi travolgere anche nella vita reale, e questo è un compito assai difficile.

Come finisce Blackout 2, anticipazioni: uno tra Giovanni e Marco muore?/ Scoppia un violento scontro a fuoco

Kaan Urgancıoglu, da Endless Love alla nuova serie Mediaset: qui interpreta il Ilgaz Kaya

Fuori dalla fiction Endless Love, che finirà il 4 febbraio 2025, Kaan Urgancıoglu è un uomo incredibilmente gioviale, ironico felice e che vuole vedere sempre il bicchiere mezzo pieno concentrandosi sul lato positivo della vita. E proprio lui si è ritrovato a ricoprire il ruolo di colui che, mosso dalla malvagità, fa di tutto per ostacolare la vita di Nihan, dato che lei non lo vuole. Se da una parte Emir è un uomo profondamente cattivo, Kaan Urgancıoglu, che ha vestito i suoi panni per ben due anni, è tutto il contrario. “Io non sono Emir, ma dopo Emir non sarò più lo stesso di Kaan“, ha detto l’attore.

Mario Merola, com’è morto il cantante: il malore nel 2006/ Il figlio Francesco: “Papà, manchi più di tutti…”

“Ho imparato molto e mi sono sentito motivato interpretandolo, ma non sono lui“. In una scorsa intervista, Kaan Urgancıoglu aveva dichiarato di essersi rivolto ad uno psicologo per farsi aiutare a liberarsi dei sentimenti negativi che il suo personaggio gli lasciava addosso. Oggi, dopo l’annuncio della fine di Endless Love, Kaan Urgancıoglu può finalmente vestire i panni di un altro personaggio, il “Magistrato Ilgaz Kaya” della nuova serie Mediaset “Segreti di Famiglia“. Qui, lavorerà a fianco di Ceylin Erguvan, interpretata da Pinar Deniz, che ad oggi è una delle attrici più famose in Turchia.