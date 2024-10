Endless Love si ferma nel daytime: cambi di programmazione per la soap con Nihan e Kemal

Novità eclatanti per gli appassionati della dizi turca con protagonista Nihan e Kemal. Stando a quanto riporta il sempre attento sito di Davide Maggio, a partire da lunedì 11 novembre 2024 Endless Love si ferma nel daytime. La dizi turca andrà in onda solo nella prima serata del giovedì a partire dalle 21.30 circa ed il sabato pomeriggio prima di Verissimo. Al suo posto nei pomeriggi dal lunedì al venerdì arriverà un’altra amata soap turca.

Il motivo della sospensione è presto detto, al gran finale di stagione di Endless Love mancano per l’esattezza 19 puntate di circa 2 ore ciascuna, continuando a trasmetterle con questa frequenza la soap finirebbe a gennaio 2025. I dirigenti Mediaset, invece, hanno deciso di preservare la soap diluendone gli episodi anche a fronte degli ottimi ascolti nonostante i costi bassi. Attualmente Endless Love va in onda contro la fiction di Rai1 Don Matteo 14 anche se quest’ultima sta ottenendo dei risultati nettamente migliori.

Segreti di famiglia torna in onda, La rosa della vendetta finisce

E non è tutto perché mentre Endless Love si ferma nel daytime, al suo posto ci sarà il ritorno di un’altra dizi turca molto amata, Segreti di famiglia. Interrotta a settembre per lasciare spazio a La rosa della vendetta nella domenica sera di Canale5, la dizi turca è incentrata sulla morte della giovane Inci e su tutti i personaggi che le ruotano attorno mentre a cercare di scoprire la vertà ci sono la sorella Ceylin Erguvan, avvocato e Ilgaz Kaya, pubblico ministero integerrimo e fratello di Cinar, uno dei primi sospettati. Anche nelle prossime puntate i due si ritroveranno coinvolti in un groviglio di misteri che si estende a entrambe le loro famiglie. La rosa della vendetta invece dovrebbe finire intorno al 10 novembre 2024 ma ancora non è stata ufficilizzata la data.