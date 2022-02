Endometriosi, malattia Nancy Brilli/ “Mi avevano detto che non avrei avuto figli”

Nancy Brilli, nota attrice italiana che oggi sarà ospite del programma di Rai Uno, Oggi è un altro giorno, soffre da anni di endometriosi. A raccontarlo era stata la stessa artista durante un’ospitata a Verissimo, svelando che i medici le avevano detto che non avrebbe potuto avere dei figli. Fortunatamente non è andata così, avendo partorito Francesco, nato da una relazione con il suo ex Luca Manfredi: “Io stavo bene in gravidanza anche fisicamente perché non avevo queste perdite, questo malessere, questo dolore… Mio figlio Francesco è stato un miracolo, l’ho cresciuto con tutto l’amore del mondo, oggi ha 21 anni e va all’università”.

In ogni caso: “Il problema dell’endometriosi è che è difficile diagnosticarla – aveva raccontato ancora Nancy Brilli parlando con Silvia Toffanini – perché siamo abituate a soffrire e non ci dicono come stanno le cose, almeno prima era così… Fortunatamente adesso c’è più attenzione, si è capito che è una malattia molto diffusa per cui spero che ci sia più ricerca e sicuramente attenzione, perché non solo rischi di non poter avere un bambino ma è anche dolorosissima”. Per via di questo problema Nancy Brilli è stata costretta a subire ben otto interventi, e ciò le ha causato conseguenze fisiche e non solo: “Psicologicamente porta tante paure, un senso di colpa… Avevo il senso di colpa di essere esagerata per cui mi tenevo questo male terribile ed ero totalmente ‘ferro priva’ perché hai questi cicli che non finiscono mai, però stavo zitta, facevo finta di niente, mi sembrava di essere colpevole di qualcosa. In realtà di cosa? Purtroppo di avere un problema che non ha tutt’ora soluzione”.

ENDOMETRIOSI, MALATTIA NANCY BRILLI: UNA PATOLOGIA CHE COLPISCE IL 10-15% DELLE DONNE ITALIANE

Nancy Brilli ha sofferto di endometriosi quando era molto giovane, avendo avuto solo trent’anni, nel pieno delle facoltà di una donna di diventare madre. Ma cosa è l’endometriosi? E’ la presenza di endometrio, una mucosa che riveste solo la cavità uterina, all’esterno dell’utero e può interessare anche delle donne molto giovani, già alla prima mestruazione, la cosiddetta (manarca), arrivando fino alla menopausa.

Si tratta di una malattia tutt’altro che rara visto che in Italia soffrono di endometriosi fra il 10 e il 15 per cento delle donne in età riproduttiva, nonché il 30/35 per cento delle donne infertili o che hanno difficoltà a concepire. Le donne invece che hanno una diagnosi conclamata sono circa 3 milioni, e il picco si verifica solitamente fra i 25 e i 35 anni di età. Come spiegato dalla stessa Nancy Brilli, si tratta di una patologia che si fa fatica ad individuare e la diagnosi arriva spesso e volentieri dopo un percorso tortuoso lasciando pesanti strascichi sulla psiche di una donna.

