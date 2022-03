Enea e Pablo Bocci, figli Laura Chiatti e Marco Bocci/ “La felicità del mio cuore è data da voi”

Enea e Pablo Bocci sono i figli di Marco Bocci e Laura Chiatti. La coppia è felicemente sposata dal 2014 e sono una delle coppie più belle dello spettacolo. Da circa 8 anni Laura e Marco sono marito e moglie e dal loro matrimonio sono nati due splendidi figli. Il primogenito Pablo venuto al mondo alle 6.29 del 22 gennaio 2015 nella clinica ostetricia dell’ospedale di Perugia. Biondo e gli occhi azzurri, il primo figlio della coppia assomiglia davvero tanto alla mamma Laura Chiatti che sui social ha pubblicato diverse foto dei suoi figli.

Proprio in occasione del sesto compleanno del primogenito, l’attrice ha postato una foto con una bellissima dedica d’amore: “la felicità del mio cuore è data dal sorriso del tuo volto, che illuminato dalla luce della vita, scopre il creato e le sue meraviglie… i miei occhi oltre te null’altro vedono… Non esistono furori , ne primavere che eguaglino ciò che sei mio dono divino. Sono 6 anni che ti amo sopra le stelle”.

Laura Chiatti e i figli Enea e Pablo nati dall’amore con Marco Bocci

Dopo la nascita di Enea, nel 2016 Laura Chiatti e Marco Bocci diventano genitori per la seconda volta. L’8 luglio del 2016, infatti, è nato Pablo, il secondo figlio. A differenza del fratello, biondo e con gli occhi chiari, Pablo ha preso tutto dal papà visto che è morto con i capelli mossi e gli occhi scuri.

Anche per lui non mancano le dediche d’amore che la bellissima attrice ha condiviso sui social: “Pablo, amore della mia vita… ti auguro di svegliarti ogni mattina grato di ciò che hai e fiero di ciò che sei… che tu possa conservare l’innocenza dei tuoi 4 anni per osservare e credere solo alla metà più bella dell’esistenza, e la caparbietà e la forza per affrontare invece l’altra metà. Che tu possa sempre regalare un sorriso a chi ne avrà bisogno e un abbraccio silenzioso per scacciare ogni malinconia”. Che dire una mamma follemente innamorata dei suoi due figli!

