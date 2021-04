Enea e Pablo, figli Marco Bocci e Laura Chiatti/ Le commuoventi dediche

Marco Bocci e Laura Chiatti, sposati dal 2014, hanno avuto due figli, Enea e Pablo. Il primogenito è nato alle 6.29 del 22 gennaio 2015 nella clinica ostetricia dell’ospedale di Perugia. Alla nascita il bambino pesava 3 chili e 130 grammi, come rivelato da TgCom24. Casualità ha voluto che nella sala parto adiacente sia nato, lo stesso giorno, il figlio del testimone di nozze della coppia di attori. Enea, biondo con gli occhi azzurri, assomiglia moltissima a mamma Laura Chiatti, che non perde occasione per pubblicare una foto degli adorati figli sul suo profilo Instagram. In occasione dei 6 anni di Enea, l’attrice ha scritto un dolce e poetico post: “La felicità del mio cuore è data dal sorriso del tuo volto, che illuminato dalla luce della vita, scopre il creato e le sue meraviglie… i miei occhi oltre te null’altro vedono… Non esistono furori , ne primavere che eguaglino ciò che sei mio dono divino. Sono 6 anni che ti amo sopra le stelle”.

Enea e Pablo: figli di Marco Bocci e Laura Chiatti

Un anno dopo la nascita di Enea, esattamente l’8 luglio 2016, Marco Bocci e Laura Chiatti diventano genitori per la seconda volta di Pablo. Il secondogenito dei due attori è molto diverso dal fratello: moro con i capelli mossi e gli occhi scuri, sembra assomigliare molto di più a papà Marco. Anche Pablo è grande protagonista dei social di mamma Laura Chiatti. “Pablo, amore della mia vita… ti auguro di svegliarti ogni mattina grato di ciò che hai e fiero di ciò che sei… che tu possa conservare l’innocenza dei tuoi 4 anni per osservare e credere solo alla metà più bella dell’esistenza, e la caparbietà e la forza per affrontare invece l’altra metà. Che tu possa sempre regalare un sorriso a chi ne avrà bisogno e un abbraccio silenzioso per scacciare ogni malinconia”, ha scritto in occasione del quarto compleanno del bambino, lo scorso luglio.

