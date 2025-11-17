Un recente servizio-dossier di Gabanelli e Priante sul Corriere difende l'energia eolica e solare. Ma è pieno di incongruenze e informazioni parziali

Due cose hanno probabilmente colpito nell’ultima settimana chi frequenta le notizie del mondo dell’energia.

La prima è il grido d’allarme del presidente di Federacciai, Antonio Gozzi, come reazione alla dichiarazione del cancelliere Merz di un deciso aiuto alle industrie energivore tedesche, sovvenzionando il costo dell’elettricità e offrendola a prezzo calmierato a 50 euro/MWh (quando la media di mercato oggi è di 78, ben superiore a quella francese di 58 ma molto sotto la media italiana di 110).

Gozzi lamenta (giustamente) un’asimmetria normativa e competitiva europea: mentre la Commissione approva rapidamente il tetto al costo dell’energia per la Germania, l’Italia è stata bloccata e ritardata sull’Energy Release, una iniziativa nazionale differente ma con l’identico obiettivo di fornire elettricità a prezzi contenuti agli energivori.

La seconda è un servizio sulle rinnovabili apparso sul Corriere della Sera, un dossier di Milena Gabanelli e Andrea Priante di denuncia del complotto che sarebbe in corso contro eolico e solare (Attacco a eolico e solare, chi paga davvero il conto, 12 novembre 2025).

Conviene soffermarsi su qualcuna delle affermazioni sparse nel J’accuse di Gabanelli e Priante.

Si grida alla frenata degli investimenti sulle rinnovabili (-28% quest’anno) e si punta il dito contro tre colpevoli. Il primo è, udite udite, la scarsità degli incentivi. Ma le rinnovabili non avevano ormai raggiunto la grid parity, ossia la piena competitività commerciale? Non sono le fonti energetiche più competitive al mondo?

E infatti nel testo si dice che il solare è la fonte che costa meno, ovviamente guardando solo e unicamente al costo di produzione (il famoso Levelised Cost of Electricity, LCOE). Ma se costa meno di tutte, per quale arcano motivo dovremmo ancora supportarla? Non sono bastati i 200 e passa miliardi di incentivi che abbiamo finora largamente elargito a questo settore?

Cito letteralmente dal pezzo, ma trasformo l’affermazione sorpresa dell’autrice in un quesito che sorge spontaneo, a questo punto: ma come, “non bastano l’IVA al 10%, la vendita dell’energia a una tariffa fissa garantita (ovvero con le spalle coperte, alias senza il minimo rischio di mercato) e il contributo a fondo perduto del 40% per l’agrivoltaico?” Cosa mai dovremmo aggiungere in più?

Un altro colpevole (del complotto) è l’opposizione dei territori. Ma sono stati proprio coloro i quali, dal versante politico innanzitutto, e poi da quello mediatico-culturale – e alcuni giornalisti non possono certo chiamarsi fuori da questa responsabilità –, hanno spinto contro le grandi infrastrutture (dalla TAV al TAP, dai termovalorizzatori ai passanti e alle bretelle, fino ai ponti) e pure contro il nucleare, i primi responsabili che hanno alimentato in una buona parte della popolazione questa facile e spesso irragionevole posizione del “contro”!

Fino a supportare, o per lo meno non censurare, chi imbratta-occupa-ferma in nome di un assai confuso “spirito ambientalista”. Ora che il gioco si ritorce contro, ci si strappa le vesti. Troppo tardi.

Nell’articolo ci si lamenta poi per la troppa discrezionalità delle Regioni nel decidere se-come-dove collocare gli impianti a fonti rinnovabili. Qualcuno non ha voluto cambiare addirittura la Costituzione per assegnare alle Regioni questo diritto/competenza? Nessuno più si ricorda cosa successe nel 2001? E giù di nuovo lacrime di coccodrillo.

La Corte Costituzionale arriva a censurare la Calabria perché “un’area non idonea non equivale a un divieto assoluto”. Se capisco bene l’italiano, mi basta un semplice divieto per non fare qualcosa, l’assoluto è superfluo: se una cosa non è idonea, in base a cosa lo diventa? Comunque, buono a sapersi, perché questo principio lo possiamo applicare anche ad altro, ad esempio alle zone non idonee per ospitare il deposito nazionale dei rifiuti radioattivi.

Il mese scorso poi il Consiglio di Stato “annulla due delibere del Piemonte che vietano il fotovoltaico a terra su aree agricole di elevato interesse economico”. Un po’ singolare: e dove starebbe, di grazia, l’errore da parte della Regione?

Si accusano gli oltre 120 comitati “No rinnovabili”, che in alcuni casi arrivano anche a manifestazioni violente: incendi e sabotaggi ai danni del cantiere per l’eolico sul Mugello sono della stessa natura di quelli per l’alta velocità in Val di Susa.

Ci si stupisce di tutta questa contrarietà popolare, ma si viene a scoprire che l’iter per l’approvazione degli impianti rinnovabili non prevede la consultazione della popolazione locale. E come mai? Dovrebbe essere una mossa intelligente e normale ascoltare e coinvolgere la popolazione locale, da parte di coloro che intendono realizzare infrastrutture sul territorio.

Fa parte dell’ABC di ciò che gli scienziati sociali definiscono stakeholder engagement, coinvolgimento di tutti gli attori che possiedono un qualche interesse nella infrastruttura proposta. Addirittura, prima ancora della doverosa consultazione locale, sta la comunicazione e l’ascolto dei territori. A livello informativo e di dibattito pubblico, è ciò che è stato fatto per la prima (e per ora unica) volta in Italia, normato da legge e assai simile a quel che accade da sempre in Francia, in occasione dell’identificazione del sito per il deposito nazionale per i rifiuti radioattivi. Per quale motivo per le rinnovabili dovrebbe essere diverso?

Ci si continua a strappare le vesti, poi, se per quattro pale eoliche le Regioni chiedono la VIA, la Valutazione di Impatto Ambientale. Per il nucleare, non solo quella, ma pure la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) è necessaria. Vogliamo ancora procedere con il metodo dei due pesi-due misure?

Si cita inoltre uno studio del Politecnico di Milano che per il fotovoltaico a terra riporterebbe la disponibilità di 210 km2 da aree dismesse più almeno altri 300 da aree agricole non utilizzate. Ma se questi sono i dati, considerando l’efficienza di utilizzo e la produzione durante le ore del giorno, l’energia elettrica prodotta da questa sterminata serie di pannelli solari sarebbe pari a circa 27 TWh/anno, pareggiata da soli tre (sì, proprio tre) reattori nucleari di grande taglia da 1100 MWe l’uno (e neanche i più grandi), che occuperebbero solo 9 km2. Oppure da una decina di SMR.

Circa l’utilizzo di materiali, si esaltano le sole 200 tonnellate utilizzate per fabbricare e installare 1 MW di fotovoltaico, contro le decine di migliaia di tonnellate di combustibili necessarie per far funzionare le centrali a gas e a carbone, ma ci si dimentica che la vera comparazione deve essere sull’utilizzo di materiali critici, sia per il loro impatto ambientale (estrarli e raffinarli, mediante processi chimici e metallurgici, può avere un impatto devastante sul territorio e sulle acque) sia per quello strategico e geopolitico, perché significa avere in mano le leve economico-politiche della transizione energetica.

Da questo punto di vista, il nucleare è la fonte decarbonizzata che ne richiede di gran lunga di meno per energia generata, rispetto alle rinnovabili: circa 10 tonnellate per TWh elettrico prodotto, contro le oltre 80 del fotovoltaico e le 190-220 dell’eolico onshore-offshore. Ma questo ovviamente viene taciuto.

Per ridurre questa innegabile dipendenza strategica dai materiali critici, quasi esclusivamente dalla Cina, si preannuncia la quasi piena riciclabilità dei materiali delle rinnovabili, una volta che avremo comprato tutto ciò che ci serve dal Dragone: peccato che tutto questo avverrà nei decenni. Toccherà quindi aspettare il 2050 (forse anche il 2060), e allora nel frattempo che faremo? Rimarremo con il cappio al collo?

E ancora: si riconosce come oggi non convenga economicamente riciclare i pannelli fotovoltaici, ma chi dice che questo lo diventerà nel futuro? A parte il rame, gran parte del pannello è fatto di silicio, ormai di grado cosiddetto elettronico (alias di qualità maggiore rispetto al grado cosiddetto solare, per via della maggior efficienza di conversione dell’energia solare in elettricità), per riottenere il quale in pratica bisogna quasi ripartire da zero, dal silicio metallurgico.

Ma questo significa che rischiamo di non diventare mai economicamente competitivi con le produzioni cinesi (oggi nell’intera Europa non esistono fabbriche di pannelli solari che stiano lontanamente al passo), ergo il costo dell’elettricità da rinnovabili sarà destinato a crescere.

Si accusa poi la rete elettrica attuale, basata sulla corrente alternata, di impedire alle rinnovabili di produrre la loro massima capacità. Beh, semplice: basterebbe “solo”, secondo il Corriere, rifare la rete nazionale a corrente continua e installare grandi capacità di accumulo, e il gioco è fatto. Certo, ogni soluzione tecnologica è possibile, anche quella di piazzare distese immense di pannelli solari in orbita attorno alla Terra e di inviare energia sulla superficie: peccato che ogni soluzione abbia un costo.

E quello di stendere migliaia di nuovi chilometri di cavi in rame, accoppiare una rete in alternata a una in continua e distribuire vagonate di batterie per gli accumuli, costi parecchio, nell’ordine di svariate centinaia di miliardi.

Lo studio a cui si fa riferimento nell’articolo stima in 1200 miliardi di euro l’esborso da sostenere per un’Italia completamente decarbonizzata con le sole rinnovabili: significa pensare a manovre finanziarie da 48 miliardi ogni anno da qui al 2050, ovviamente interamente dedicate alla transizione energetica. Trasporti, infrastrutture, difesa, sanità, istruzione e il resto del welfare: in aggiunta. Per la cronaca, quest’anno facciamo fatica a fare una manovra da 18 miliardi.

Lascio a chi legge le considerazioni circa il realismo di uno scenario simile. Comunque, tranquilli: la soluzione è nei 900mila nuovi posti di lavoro generati dalle rinnovabili. All’anno! Ovviamente, supponendo che tutte le rinnovabili vengano costruite in Italia. Anche qui, lascio a voi i (facili) commenti.

La chiusura è notevole: si citano i dati dell’Outlook 2024 della IEA (International Energy Agency), ovviamente quelli del solo (e famigerato) LCOE, per i quali il fotovoltaico costa 50 euro/MWh mentre il nucleare costerebbe 170. Ma si dimentica di confrontare i numeri di un parametro molto più valido e adatto a comparare una fonte instabile come le rinnovabili con una stabile e programmabile come il nucleare: il cosiddetto VALCOE (Value-Adjusted Levelised Cost of Electricity), che tiene conto non solo del costo di produzione ma anche dei costi di sistema (rete elettrica e accumuli).

Al 2050, quando sarà prevalente l’energia da rinnovabili, la stima della IEA (nello stesso documento) riporta 70 euro/MWh per il solare e 110 per il nucleare. Una bella differenza. Soprattutto se si considera che, abbastanza inspiegabilmente, IEA ha ipotizzato un fattore di utilizzo del nucleare di solo il 75% nell’anno, quando già oggi le centrali nucleari europee funzionano alla massima potenza per oltre l’80% delle ore in un anno, mentre diversi impianti in occidente funzionano oltre il 90% (obiettivo minimo previsto per i nuovi reattori al 2050).

E questi dati non erano da cercare con la lanterna chissà dove: erano proprio nello stesso rapporto della IEA.

Con un piccolissimo sforzo, infine, la giornalista d’inchiesta e i suoi consulenti avrebbero potuto dare uno sguardo e riportare quanto appena pubblicato dal gestore della nostra rete elettrica nazionale, Terna: a pagina 54 del rapporto Prospettive di Sviluppo del Sistema Energetico 2050, campeggia un grafico molto esplicativo, la cui essenza è riprodotta qui, a beneficio di tutti. È il trend di aumento del costo dell’elettricità da rinnovabili, al crescere dell’importanza di sole e vento in rete. Non servono parole a commento.

Inutile proseguire: senza un cambio di passo nel mondo dell’informazione sui temi energetici (ma forse, purtroppo, non solo per quelli), non saremo mai in grado di comprendere le vere dimensioni del problema e le criticità sostanziali, che sono certo di natura tecnologica, ma vedono nella strategia politica e negli aspetti geopolitici le debolezze più evidenti.

E su questo, tristemente, l’Europa appare oggi fuori gioco. L’Italia su questo è meglio che reagisca in fretta, mentre fa i compiti a casa.

