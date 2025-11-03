Energia, Exxon Mobil e QatarEnergy minacciano l'Ue: stop forniture all'Europa se non vengono apportate modifiche alla direttiva Ue sulla sostenibilità

EXXON MOBIL E QATARENERGY AVVERTONO L’UE

L’Unione Europea deve allentare la direttiva sulla sostenibilità: la richiesta arriva da QatarEnergy ed Exxon, che potrebbero interrompere le loro forniture in Europa. Lo riporta Reuters, spiegando che nel mirino è finita la direttiva europea sulla due diligence in materia di sostenibilità delle imprese, che obbliga le aziende che operano nel Vecchio Continente a valutare e gestire i rischi legati ai diritti umani e all’ambiente lungo tutta la loro catena di approvvigionamento, assumendosi responsabilità anche per i danni causati fuori dal territorio europeo. In caso di inadempienza, le aziende rischiano multe fino al 5% del loro fatturato globale.

USA vs VENEZUELA?/ Trump ferma l’attacco per evitare una crisi energetica degli Stati Uniti

I due colossi del gas naturale e liquefatto, però, sono contrari. In particolare, Darren Woods, CEO di ExxonMobil, ritiene che la legge potrebbe avere conseguenze “disastrose” e che imporre piani di transizione climatica in linea con l’obiettivo di 1,5 °C sia tecnicamente irrealizzabile. Per il manager della compagnia statunitense non è accettabile estendere queste regole a tutte le operazioni globali dell’azienda, anziché solo a quelle europee.

Bill Gates cambia idea sul cambiamento climatico: "Non sarà la fine dell'umanità"/ "Morti diminuiti del 90%"

«Se non possiamo essere un’azienda di successo in Europa e, cosa ancora più importante, se iniziano a cercare di applicare la loro legislazione dannosa in tutto il mondo in cui operiamo, diventa impossibile rimanere lì», ha dichiarato Woods a Reuters.

“NON STIAMO BLUFFANDO”

Contrario anche Saad al-Kaabi, ministro dell’Energia del Qatar e CEO della compagnia qatariota, che ribadisce come il Qatar sarebbe pronto a smettere di esportare GNL in Europa, poiché questa legge renderebbe impossibile continuare a fare affari nel continente. Al tempo stesso, ha espresso la volontà di continuare a fornire il Vecchio Continente, purché il mercato resti equo.

Green Deal Ue, Italia spinge per neutralità tecnologica/ Governo: “rimuovere ideologia che soffoca industria”

Ha inoltre voluto fugare ogni dubbio sul fatto che non si tratti di un bluff: il gigante del gas ha predisposto piani di emergenza nel caso decidesse di interrompere le spedizioni verso l’Europa.

LE CONTROMOSSE DELL’UE

Un problema di non poco conto per l’UE, visto che, dopo la crisi del gas scoppiata in seguito all’invasione russa dell’Ucraina, sono state intensificate le importazioni di GNL proprio da Stati Uniti e Qatar. In particolare, ExxonMobil ha fornito circa il 50% delle forniture americane all’UE lo scorso anno, mentre il Qatar copre il 12-14% dell’approvvigionamento totale di GNL.

Reuters spiega che Bruxelles è pronta a intervenire e a rivedere la legge, in virtù delle pressioni internazionali: il Parlamento Europeo ha accettato di negoziare ulteriori modifiche e l’obiettivo è approvarle entro la fine dell’anno.