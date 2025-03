È stato presentato nella giornata di ieri il report ‘Global Energy Review 2025’ stilato dall’IEA – ovvero ovviamente l’Agenzia Internazionale dell’Energia – e che contiene tutte le tendenze sul consumo e la domanda di energia elettrica nel corso del 2024, con un particolare focus sulle fonti utilizzate per soddisfare le richieste globali tra rinnovabili, gas naturale, carbone e petrolio: i dati sono complessivamente positivi con una ripresa della domanda di energia dopo anni di contrazione dovuta ai vari shock ai quali – purtroppo – abbiamo assistito direttamente; mentre dal punto di vista produttivo il dato singolare è che continua – fortunatamente in misura minore, ma ci torneremo – la crescita delle fonti fossili.

Prima di arrivare a quest’ultimo punto, è importante partire dalla precisazione che secondo i dati IEA lo scorso anno la domanda di energia – indipendente dalle fonti – è cresciuta del 2,2% trainata in larga parte dalle economie emergenti (da sole responsabili dell’80% dell’aumento) ed inferire alla crescita del PIL globale, mentre al contempo anche il consumo è cresciuto del 4,3%: entrambi i dati sono superiori alla media degli ultimi anni, trainati – appunto – dalle economie emergenti e dagli sviluppi tecnologici – tra i quali l’Agenzia cita i data center e l’uso dell’IA, ma anche i mezzi di trasporto elettrici – e climatici, con il calore che costringe molti ad utilizzare i climatizzatori.

Il report IEA sulla domanda di energia elettrica nel 2024: le fonti fossili continuano a crescere, ma le emissioni di Co2 sono in calo

Venendo al punto clou della rilevazione da parte dell’IEA è bene dire fin da subito che lo scorso anno le istallazioni di energia rinnovabile – tra eolico, fotovoltaico, geotermico e idroelettrico – hanno toccato un nuovo livello record per il 22esimo anno consecutivo in grado di assorbile circa l’80% dell’aumento produttivo legato all’aumento della domanda: tra le rinnovabili a crescere in misura nettamente maggiore è stato il nucleare che ora – assieme alle altre già elencante prima – garantisce energia al 40% della popolazione e delle industrie mondiali.

Ma se da un lato il 40% della domanda è ormai soddisfatta dalle rinnovabili, dall’altro appare evidente che il restante 60% dipende ancora in larghissima parte dalle fonti fossili: non a caso, lo scorso anno secondo l’Agenzia le estrazioni di gas naturale sono aumentate del 2,7% rispetto alla media degli anni precedenti (ovvero 115 miliardi di metri cubi rispetto ai 75 medi), unitamente ad un aumento dell’1% per quanto riguarda il carbone – questo trainato da paesi come Cina e India, responsabili del 90% di quell’aumento – e ad un ulteriore +0,8% per il petrolio; mentre è bene dire che proprio il greggio per la prima volta nella storia è sceso sotto il 30% nelle quote globali.

Interessante – infine – notare che nonostante tutti questi dati sull’aumento di energia fossile lo scorso anno sono diminuite anche le emissioni di Co2 in una misura pari all’1,1% toccando un dato di 10,9 miliardi di tonnellate emesse che non si vedeva da oltre 50 anni: la quota media non emessa dal 2019 a questa parte – rileva l’IEA – è stata pari a 2,6 miliardi di tonnellate; mentre la parte del leone (con l’occidente impegnato nella transizione green) è stata fatta ancora una volta dalla Cina le cui emissioni sono fino al 16% in più rispetto alla media del resto del mondo.