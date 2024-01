Energia pulita in Italia/ Fratin punta tutto sul nostro Paese e svela gli obiettivi (31 gennaio 2024)

La produzione di energia pulita in Italia è uno dei focus del nostro Bel Paese, che sembra sempre più convinto di essere orientato nella strada giusta. Ad affermarlo è stato il nostro Ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, proprio in occasione del Settimo Forum dei commercialisti ed esperti contabili.

Il ministro Fratin ha svelato gli obiettivi dell’Italia affinché non solo possa contribuire ad una energia più pulita, ma potrebbe diventare perfino, un hub per l’intera Europa. Un progetto decisamente ambizioso che lascia anche tante perplessità ai più scettici.

Energia pulita in Italia: un hub per l’Europa

La produzione di energia pulita in Italia sembra uno degli obiettivi e dei progetti più concreti dell’intero Paese, che ha già in serbo parecchie novità e interventi – almeno apparentemente – avviati. A prevederlo è decreto “sicurezza energetica” (numero 181 del 9/12/2023), le cui modifiche sono passate alla Camera, per poi attendere il via ufficiale da parte del Senato.

«Gli sblocchi sono interessanti e corposi, a partire dal grande eolico in alto mare. Si avrà un credito come qualcosa pari a 30 miliardi di euro di investimenti»

«L’Italia sarà in prima fila nel soddisfare il fabbisogno di idrogeno dell’Unione europea al 2030: lo produrrà e sarà anche hub per l’import da Nord Africa e Medio Oriente».

Questi gli obiettivi fermi in cui crede il ministro Fratin, che crede perfino nei motori endotermici per il settore automobilistico, senza trascurare il mercato elettrico e né tanto meno l’ibrido, quello su cui sembra essere più orientato il mercato italiano.

Un vantaggio particolare per le imprese

A giovare dell’energia pulita in Italia, della sua produzione dell’obiettivo di divenire un hub europea, sono principalmente le imprese, che potranno – come dichiarato da Fratin – concludere dei contratti più particolari con il gestore dei servizi energetici. Si riassumono in interventi più a lungo termine, come la fornitura di gas ed energia, che comprendono i “grossi energivori”, cercando di abbattere il problema nazionale più rilevante. Naturalmente si parla di strategie economiche che potranno dare i loro frutti anche a distanza di vent’anni.

