Enfisema polmonare, maggior rischio per chi fuma sigarette e marijuana/ “Effetto dannoso combinato”

Chi fuma sigarette o la marijuana ha maggiori possibilità di avere un enfisema polmonare. Questo quanto si legge oggi sul sito del Corriere della Sera, citando una ricerca presentata presso il meeting annuale della Radiological Society of North America. Secondo gli autori dello studio, fino ad oggi i danni provocati dalla marijuana erano poco noti, mentre quelli da fumo di sigaretta erano corroborati da numerosi studi.

Jessie Kang, radiologo cardiotoracico e professore alla Dalhousie University di Halifax, in Canada, coautrice dello studio, ha spiegato che: «La marijuana è la sostanza psicoattiva illecita più diffusa al mondo e il suo uso è aumentato dopo la legalizzazione della marijuana non medica. Attualmente non esistono molte ricerche sugli effetti del fumo di marijuana sui polmoni». Per cercare di capire quanto la marijuana e il fumo da sigaretta incidano sull’enfisema e i danni al polmone, i ricercatori hanno esaminato le immagini TC, la tomografia computerizzata, del torace di quattro diversi gruppi di persone: fumatori di sigaretta, di marijuana, di entrambi, e non fumatori. Coloro che combinavano marijuana e sigarette hanno registrato una probabilità 12 volte maggiore di avere un enfisema centrolobulare (o centroacinoso) rispetto ai non fumatori.

ENFISEMA POLMONARE, MAGGIOR RISCHIO PER CHI FUMA SIGARETTE E MARIJUANA: “DANNI A VIE RESPIRATORIE”

Si tratta di un problema che può portare a difficoltà respiratorie ed altri gravi sintomi, così come precisa il quotidiano di via Solferino: «Nei partecipanti il numero medio di anni di fumo di marijuana era inferiore rispetto ai fumatori di sigarette e ai fumatori di marijuana e sigarette — ha spiegato ancora Kang —. Tuttavia la marijuana fumata è spesso non filtrata, quindi particelle molto dannose entrano nelle vie respiratorie e nei polmoni». E’ emerso inoltre che coloro che fumano marijuana e sigarette hanno una probabilità da tre a quattro volte maggiore di subire un ispessimento delle pareti delle vie aree che può causare infezioni, lesioni e danni vari.

«Con il nostro studio dimostriamo che ci sono effetti fisici del fumo di marijuana sui polmoni e che il fumo di sigaretta e quello di marijuana possono avere un effetto dannoso combinato» ha aggiunto ancora Kang, precisando comunque che servono comunque altre ricerche per identificare eventuali effetti a lungo termine della marijuana. «L’opinione pubblica è spesso convinta che il fumo di marijuana non sia dannoso — ha precisato l’esperta —. È necessario condurre ulteriori ricerche in questo campo, in modo che le persone possa prendere decisioni informate sull’uso ricreativo della sostanza».











