Engel & Völkers Milano: “L’immobiliare privilegia il lusso”/ “Muta l’aspetto urbano”

Secondo un’indagine condotta dalla realtà immobiliare Engel & Völkers Milano, nel capoluogo lombardo cresce sempre di più l’affinità tra il residenziale di pregio e il mercato delle nuove costruzioni e delle ristrutturazioni. Lo studio, titolato “L’abitare di pregio nel nuovo”, ha preso in esame, tra gli altri, anche il progetto relativo alla riqualificazione e ristrutturazione edilizia del complesso “Menotti 11” composto da quattro edifici ed ubicato nell’omonima via milanese.

Complessivamente, l’analisi condotta da Engel & Völkers Milano restituisce una fotografia delle nuove residenze di fascia alta che stanno gradualmente cambiando l’aspetto urbano della città. Nel capoluogo lombardo, infatti, la maggior parte delle nuove costruzioni residenziali è orientata al mercato del pregio. Con l’obiettivo di individuare gli elementi più significativi che caratterizzano le nuove abitazioni, Engel & Völkers Milano ha preso in considerazione un campione di iniziative, tra costruzione e completa riqualificazione, messe in atto nel periodo tra gennaio 2021 e maggio 2023. In particolare, il campione in esame era composto da 216 progetti relativi a 11.300 alloggi, per i quali sono stati analizzati gli interventi avviati a partire dalla fase di appalto, ma riferiti esclusivamente alle iniziative ad uso residenziale.

Nell’ambio della ristrutturazione del Menotti 11, i driver primari dell’iniziativa presa in esame da Engel & Völkers Milano sono stati l’ubicazione privilegiata posta a poco più di due chilometri di distanza da piazza Duomo, l’architettura contemporanea in un contesto caratterizzato da edifici d’epoca, la presenza di terrazze e di spazi esterni ad uso privato, e, infine, la classe energetica A stimata alla fine della ristrutturazione.

Engel & Völkers: “Immobiliare a Milano incentrata sul lusso e sul nuovo”

La domanda delle abitazioni di fascia alta, attesta Engel & Völkers Milano, è positivamente influenzata, da un lato, dai grandi sviluppi di rigenerazione urbana in grado di accrescere l’attrattività delle città, come accadde anche in occasione dell’Expo Milano 2015, e, dall’altro, dai numerosi interventi di riconversione e riqualificazione degli immobili esistenti, che contribuiscono ad alimentare il desiderio di accedere ad un mercato del nuovo come espressione del prodotto di pregio.

“Le caratteristiche del prodotto nuovo o completamente ristrutturato”, ha spiegato Roberto Magaglio, Licence Partner di Engel & Völkers Milano, “intersecano sempre più le richieste della domanda di abitazioni di pregio, incentrate soprattutto sul desiderio di avere maggiore luminosità, spazi esterni vivibili, metrature ampie, estetica dell’edificio gradevole e una classe energetica elevata. Nell’immaginario collettivo delle famiglie” conclude Magaglio, Licence Partner di Engel & Völkers Milano, “a questi fattori si aggiunge l’aspettativa di realizzare un acquisto importante, in una città come Milano che si contraddistingue per la vocazione internazionale e processi di trasformazione urbana sempre più percepibili”.

Le indagini sul mercato immobiliare milanese dal 2017 al 2023

Nel 2017, riporta lo studio di Engel & Völkers Milano, quando le compravendite delle nuove abitazioni a livello nazionale tornavano a crescere dopo anni di sostanziale stallo, furono i bilocali la tipologia di appartamento più richiesta, acquistati soprattutto da single. A fine gennaio 2020, invece, poche settimane prima dello scoppio della pandemia, le prenotazioni delle unità abitative hanno raggiunto il 100% dell’offerta disponibile in poco più di due settimane.

In piena pandemia, continua l’analisi condotta da Engel & Völkers Milano, le poche unità oggetto di disdetta hanno visto trovare un nuovo acquirente a distanza di qualche settimana dal loro riposizionamento sul mercato. La domanda era orientata in prevalenza verso bilocali e trilocali e, all’interesse dei single si è aggiunto quello degli investitori.

Il 2023, nonostante un moderato rallentamento attestato da Engel & Völkers Milano rispetto al 2020, ha visto un mantenimento dell’attrattività per il nuovo prodotto, anche grazie alle recenti normative europee in campo di efficientamento energetico. La tipologia di acquirente più ricorrente in questa fase è stata la famiglia con figli. Le compravendite, però, sono state realizzate da categorie più eterogenee, orientate principalmente verso i quadrilocali e plurilocali.

I risultati dello studio di Engel & Völkers Milano

Il prodotto nuovo rimane, dunque, secondo le conclusioni dell’indagine di Engel & Völkers Milano, in buona salute, perché con molte probabilità esso rispecchia nuovi equilibri in evoluzione. Infatti, ai grandi cicli del mercato immobiliare più noti, come quello dell’espansione oppure della finanziarizzazione, si aggiunge un altro ciclo di rilievo, incentrato sul prodotto di nuova costruzione, o completa riqualificazione, sulla rigenerazione urbana e soprattutto sulla sostenibilità sociale e ambientale. Il percorso verso la sostenibilità quindi avviene attraverso numerosi interventi di medie dimensioni, ampiamente diffusi sul territorio, che andranno a impattare positivamente sul tessuto urbano e sulla qualità dell’abitare a Milano.











