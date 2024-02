Engel & Völkers/ Muhannad Al Salhi è il nuovo amministratore delegato in Italia

Muhannad Al Salhi (35 anni) è il nuovo amministratore delegato di Engel & Völkers in Italia. Subentra a Tomaso Aguzzi, che lascia l’azienda per cogliere nuove sfide professionali. Muhannad Al Salhi è uno specialista di grande esperienza dell’area vendite che ha guidato con successo varie aziende e startup nella loro evoluzione.

In diversi ruoli dirigenziali – tra l’altro presso Groupon in Italia e Spagna, nonché presso WeWork a Londra – Muhannad è stato responsabile per le vendite. «Sono felice di essere riuscito a convincere Muhannad ad entrare in Engel & Völkers. Grazie al suo impressionante curriculum in materia di distribuzione e gestione aziendale, coadiuvato dalla sua ampia rete di contatti internazionali, sicuramente porterà avanti con coerenza il nostro percorso di crescita in Italia» ha dichiarato Jawed Barna, Group CEO di Engel & Völkers.

Al Salhi ha aggiunto: «Mi fa molto piacere rivestire questo nuovo ruolo e non vedo l’ora di rafforzare l’ottima posizione sul mercato di Engel & Völkers attraverso servizi di eccellenza. In collaborazione con il team, puntiamo a diventare leader di mercato. L’obiettivo è quello di continuare ad offrire ai nostri partner commerciali servizi di qualità».

Al Salhi riferisce direttamente a Christian Paul, Chief Operating Officer di Engel & Völkers. Subentra nel ruolo di Tomaso Aguzzi, che lascia l’azienda con effetto immediato. La direzione ringrazia Aguzzi per la collaborazione degli ultimi anni, augurandogli grande successo sia nella vita privata sia in quella professionale.

