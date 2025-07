Engin Akyürek, chi è l'attore che interpreta Tahir nella nuova serie turca di Canale 5 Io sono Farah: carriera e vita privata riservata, ha una fidanzata?

Chi è Engin Akyürek, attore di Io sono Farah nei panni di Tahir

C’è anche Engin Akyürek nel cast di Io sono Farah, la nuova soap turca che accende i pomeriggi di Canale 5 a partire dalla giornata di oggi, lunedì 28 luglio 2025. Al palinsesto pomeridiano della rete Mediaset si aggiunge infatti una nuova dizi made in Turchia pronta a regalare ai telespettatori emozioni e grandi colpi di scena, lasciandoli con il fiato sospeso tra passioni, crimini e una linea narrativa ricca di sorprese.

Protagonista della serie è Farah, interpretata dall’attrice Demet Özdemir vecchia conoscenza di amate soap turche; al suo fianco troviamo per l’appunto Engin Akyürek, che ha un ruolo di rilievo nella storia.

L’attore di origini turche interpreta infatti il ruolo di Tahir, un gangster che gestisce un’organizzazione criminale nella quale viene suo malgrado coinvolta anche la stessa Farah. La donna, infatti, per pagare le cure del figlio malato Kerim, lavora come addetta alle pulizie presso un locale in cui agisce l’organizzazione. E sarà testimone di un atroce omicidio, in seguito al quale si ritroverà costretta a pulire le macchie di sangue del crimine…

Engin Akyürek, carriera e vita privata top secret: ha una fidanzata?

Ma chi è Engin Akyürek, attore protagonista di Io sono Farah? Nato ad Ankara, in Turchia, il 12 ottobre 1981, è uno stimato attore in patria che vanta una ricca e lunga carriera televisiva e cinematografica. Il debutto nel mondo della recitazione è datato 2004, anno in cui vince il talent show Turkiye’nin Yildizlari e successivamente recita nel serial tv Yabanci Damat. Il debutto al cinema avviene poi nel 2006 nel film Kader diretto da Zeki Demirkubuz.

Tra i suoi più grandi successi troviamo la dizi televisiva Kara Para Aşk del 2014 e la sua interpretazione è presto finita sotto i riflettori: è infatti riuscito a vincere il premio di miglior attore ai Seoul International Drama Awards nel 2015, oltre ad essere stato nominato agli International Emmy Awards 2015 nella stessa categoria.

Cosa sappiamo invece della vita privata di Engin Akyürek? In merito non sono reperibili moltissime informazioni, essendo un attore piuttosto schivo e riservato e poco incline ai riflettori della cronaca rosa: al momento, infatti, non è chiaro se abbia una fidanzata o se sia single.