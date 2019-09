Eni, ad Descalzi e la moglie indagati/ Replica: “Accuse prive di fondamento”

Eni, l’ad Claudio Descalzi è la moglie Maria Magdalena Ingoba sono indagati per l’ipotesi di omessa comunicazione di conflitto di interessi. Come riporta il Corriere della Sera secondo la Procura di Milano, un gruppo di cinque società (in Congo, Gabon Ghana e Mozambico) che, attraverso la lussemburghese Cardon Investments, facevano capo alla compagna di Descalzi ha affittato navi e servizi logistici al Cane a sei zampe per un controvalore di 300 milioni di euro, senza renderlo noto al Consiglio d’amministrazione e agli azionisti. Non è tardata ad arriva la replica della multinazionale che, insieme al management, «respinge le accuse di condotte illecite». L’amministratore delegato contesta l’accusa, definita «priva di fondamento», ed è pronto a dimostrare la correttezza del proprio operato «oltre ogni ragionevole dubbio».

ENI, AD DESCALZI E MOGLIE INDAGATI PER OMESSA COMUNICAZIONE DI CONFLITTO D’INTERESSI

Attraverso una nota diramata nelle scorse ore, Eni ha precisato: «La società ribadisce di avere già da tempo concluso approfondite analisi (durate circa un anno) affidate dai propri organi di controllo (Comitato Controllo Rischi e Collegio Sindacale) a consulenti terzi e indipendenti (legali e tecnici) e che tali indagini hanno escluso che vi siano state violazioni o condotte in favore e/o a danno di ENI, volte ad avvantaggiare i fornitori aggiudicatari dei servizi in particolare il gruppo Petroservice, per ciò che attiene alle circostanze oggetto di indagine». Il diretto interessato ha confermato che l’accusa che viene ipotizzata è priva di fondamento, sottolineando inoltre che le transazioni tra Eni Congo e il gruppo Petroservice non sono state mai oggetto di valutazioni/decisioni estranee al suo ruolo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA