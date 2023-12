Eni lancia il nuovo sito eni.com/ “Testimone di sostenibilità, efficienza e accessibilità dell’azienda”

Eni ha lanciato in questi giorni la nuova versione del suo sito, Eni.com, completamente ridisegnato al fine di raccontare in modo chiaro, efficace ed accessibile la transizione energetica e tecnologica, tra i pilastri dell’azienda. Nel contesto in continuo cambiamento in cui l’energia è un tema di stringente attualità, infatti, il nuovo sito risponde alle esigenze di comunicare integralmente la strategia di decarbonizzazione dell’azienda, caratterizzata dallo sviluppo e impiego di tecnologie proprietarie per fornire energia sicura e sempre più pulita e dalla diversificazione delle fonti energetiche.

Il sito web Eni.com è stato ideato per permettere agli utenti di scoprire e comprendere l’azienda attraverso una struttura narrativa che si declina in Visione, Azioni e Prodotti, ovvero le tre pagine accessibili dalla home page. Con il sito l’azienda unisce e crea una connessione chiara tra la visione strategica della Società per traguardare il Net Zero al 2050, le azioni concrete (quali l’ottimizzazione del portafoglio upstream attraverso la progressiva decarbonizzazione, abbinata all’espansione dei business bio, rinnovabili e di economia circolare) e i servizi e prodotti offerti da Eni, che ne sono il diretto risultato.

Eni.com come testimone di sostenibilità, efficienza ed accessibilità proprie di Eni

Il nuovo sito, in altre parole, si pone gli stessi obiettivi di Eni: essere sempre più sostenibile, efficiente e accessibile. Presenta un’interfaccia completamente ridisegnata seguendo i principi di semplificazione del linguaggio e della navigazione, ma contribuendo anche a ridurre le emissioni, attraverso l’ottimizzazione delle immagini e degli elementi di design per creare pagine più leggere ed efficienti nel caricamento.

Grazie a una innovativa organizzazione dei contenuti del sito Eni.com, la narrazione proposta è lineare e permette ai visitatori di orientarsi più facilmente, in un racconto diretto e semplice da scoprire. La nuova versione è stata sviluppata seguendo le Web Content Accessibility Guidelines (WCAG), per favorire un sito inclusivo e accessibile anche a persone con disabilità. Il rinnovamento del sito Eni.com è un progetto a cui la Direzione comunicazione esterna e la funzione ICT di Eni hanno lavorato in collaborazione con EY+M&C Saatchi, agenzie leader del settore. La parte tecnologica, invece, è stata sviluppata in collaborazione con Exprivia per la System Integration.

