Si riconferma l’impegno di Eni nella transizione energetica anche attraverso la formazione, a Eni Corporate University e ad una ferma collaborazione con le Università italiane che passa attraverso tre differenti percorsi formativi di altissimo livello dedicato – appunto – ai temi dell’energia, delle tecnologie energetiche, dell’ambiente e della sostenibilità: l’obbiettivo naturalmente è quello di formare le giovani menti del futuro per garantirgli un percorso lavorativo nel settore; il tutto unitamente al già avviato impegno di Eni per decarbonizzare le sue produzioni e distribuzioni energetiche.

SCUOLA/ Nuove Indicazioni 2025 e competenze digitali, ecco gli “strumenti” per ripensare il curricolo

Prima di arrivare al dettaglio sui percorsi formativi promossi da Eni ai quali accennavamo poche righe fa, è importante precisare che sono rivolti ai giovani laureati italiani ed esteri, offrendo loro la possibilità di approfondire le tematiche relative alla transizione energetica; creando al contempo un vero e proprio ponte tra formazione e lavoro grazie ad esperienze dirette in azienda che potrebbero concretizzarsi in percorsi lavorativi a lungo termine.

Baby detenuto per tentato omicidio confessa: “Il carcere mi ha cambiato”/ “Qui ho imparato ad essere umano"

I tre percorsi formativi sulla transizione energetica e le nuove energie di Eni: il Master MEDEA, la Eni Engineering Academy e il Master Next-Gen Nuclear Power

Tra i percorsi formativi, sicuramente particolare prestigio lo ricopre il Master MEDEA mutuato dalla Scuola Enrico Mattei con l’aiuto e il supporto di Eni e dell’Università di Pavia: vero e proprio punto di riferimento in Italia e all’estero quando si parla di formazione su energia e ambiente, prevede 10 mesi di formazione di altissimo livello a stretto contatto con docenti, esperti, manager e alumni, completamente gratuiti e con borse di studio; mentre è bene precisare che i bandi sono già aperti e si chiuderanno tra il prossimo 30 aprile e il 15 maggio (rispettivamente per gli aspiranti studenti internazionali e per quelli nazionali).

SCUOLA/ Nuove Indicazioni 2025, troppe “regole”: rischiano di diventare un fine e non un mezzo

Particolarmente importante – poi – è anche l’Eni Engineering Academy mutuata direttamente dall’azienda leader del settore energetico per selezionare le future leve di ingegneri che entreranno nel team della società di ingegneria di Eni, EniProgetti: non a caso, gli alunni (necessariamente laureati in discipline ingegneristiche) selezionati – con bandi che anche in questo caso sono già aperti – saranno da subito assunti con un contratto a tempo indeterminato che sarà già attivo durante i mesi di alta formazione che si terrà nelle sedi italiani di EniProgetti tra San Donato Milanese, Roma e Vibo Valentia.

Infine, l’ultimo dei progetti formativi di Eni è il Master Next-Gen Nuclear Power gratuito dalla durata di 12 mesi dedicato interamente alla fusione nucleare e al confinamento magnetico che nei prossimi anni saranno sempre più importanti: in questo caso le iscrizioni si apriranno a maggio e dureranno fino al 25 giugno – con l’avvio delle lezioni il prossimo 29 settembre -, rivolgendosi ai laureati in materie STEM che hanno ottenuto elevate valutazioni; mentre anche in questo caso l’opportunità è quella di riservare contratti a tempo indeterminato a tutti gli studenti più meritevoli in Eni.